Domácí tentokrát poslali do branky Strmeně, jinak dostala důvěru stejná sestava jako v posledním utkání na Spartě. Dlouhodobě mimo hru zůstává pouze zraněný útočník Přikryl.

Po oboustranně opravdu hodně opatrném začátku uhodili v 6. min. z ničeho nic hosté. Švéd Blomstrand přebruslil po křídle Vráblíka a jeho projektil přistál přesně v horním růžku Strmeňovy klece – 0:1.

První inkasovaná branka, to je pro Motor v letošní sezoně zásadní problém. A také se z této rány nějaký čas sbíral. Ale ještě do první přestávky se domácím podařilo vyrovnat.

Doležalovi ještě nebylo přáno dát první letošní gól, když po pokusu o blafák skončil v brance místo puku on sám. Ale v 16. min. vybídl Hanzl další ze svých filigránských nahrávek Valského a ten bombou z první propálil Svobodu – 1:1.

Hned krátce po změně stran se prosadil Percy, když z úhlu nahodil kotouč před plzeňskou branku a jeden z hostujících zadáků si ho srazil do vlastní sítě – 2:1.

Motor poprvé v utkání vedl a vypadal jako politý živou vodou. Tlačil se do útoku a před Svobodou bylo několikrát pořádně horko. Ale i Škodovka hrozila z rychlých protiútoků, po jednom z nich vytáhl těžký zákrok výborný Strmeň. Hrál se svižný hokej, který se divákům musel líbit.

Jihočeši byli lepší a dočkali se ještě ve druhé třetiny další gólové radosti. V přesilovce soupeře mačkali jako citrón, Vráblík od modré napálil tyčku a matador Vondrka dorážkou zaznamenal pouhou vteřinu před druhou sirénou svůj premiérový letošní gól.

Jenže vyhráno ještě zdaleka nebylo. Hned ve 43. min. už to bylo zase jen o gól, když Schleissovou střelu Strmeň stačil jen ztlumit a kotouč doklouzal za jeho záda.

Najednou byla na koni zase Plzeň a domácí museli hájit nejtěsnější vedení. Ale také nezapomínali využít žádnou příležitost k protiútoku. Uklidňující čtvrtý gól měl na hokejce Pech, kotouč však z úhlu do branky neumístil. Podobně dopadl i Gulaš, jenž po přečíslení dva na jednoho přestřelil již témě odkrytou branku.

Promarněné šance domácí mrzely. Dvě a půl minuty před koncem se hosté odhodlali k power play a Kodýtek přesnou střelou bleskově vyrovnal a připravil Motor o tříbodovou výhru.

Prodloužení přineslo bitku Valského s Pourem, ale také přesilovku hostí, kteří odvolali gólmana a Zámorský kom trefil bod navíc.

Branky a nahrávky: 16. Valský (M. Hanzl, Dzierkals), 22. Valský, 40. Vondrka (Vráblík, Štencel) – 6. Blomstrand (A. Jiříček, Kvasnička), 43. Schleiss (Baránek, Zámorský), 58. Kodýtek, 62. Zámorský (Rekonen, Holešinský). Vyloučení: 4:3 (navíc dom. Valský a host. Pour 5 min.), využití: 1:1. Rozhodčí: Šír, Jaroš – Lhotský, Hnát. Diváci: 5592.

Motor: Strmeň – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis – Gulaš, Pech, Vondrka – Valský, M. Hanzl, Dzierkals – Zd. Doležal, Vopelka, Strnad – Tomeček, Toman, Koláček. Trenéři Čermák, Fousek a J. Novotný.

Plzeň: M. Svoboda – Zámorský, Baránek, Kaňák, Houdek, A. Jiříček, Kvasnička – Pour, Suchý, Hrabík – Holešinský, Kodýtek, Schleiss – Rekonen, Mertl, Malát – Lang, Bitten, Blomstrand. Trenéři Kořínek a Bombic.

Hlasy trenérů – David Čermák (Motor): Měli jsme strašně špatný vstup do utkání a mohli jsme být rádi, že jsme prohrávali jenom 0:1. Postupně jsme se zlepšili a dokázali zápas otočit. Ve třetí třetině jsme bohužel udělali dvě velké chyby, které soupeř potrestal a rozhodl i v prodloužení.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme gól, ale pak jsme nadělili chyby, soupeř si vytvořil šance a vyrovnal. Druhá třetina z naší strany nebyla dobrá. Bylo to bláznivé utkání, domácí odskočili na 3:1, ale o druhé přestávce jsme si řekli, že není nic ztraceno a musíme hru hlavně zjednodušit. Důležitý byl náš gól na 3:2 a klíčovým momentem zápasu pak byla nevyužitá šance Milana Gulaše při přečíslení dva na jednoho. Power play už je hop, nebo trop. Vyšlo nám to a využili jsme i příležitost, která se nám naskytla v prodloužení.“