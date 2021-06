Tento záměr potvrzuje i hlavní trenér Jaroslav Modrý. „Je dobře, že tady máme prakticky celé mužstvo pohromadě a je možnost se trochu více poznat, protože hráčský kádr se hodně pozměnil a úplně nový je i trenérský štáb. Zatrénujeme si v krásném prostředí a kluci také mohou na chvilku vypustit každodenní rodinné starosti. Strávíme spolu čtyři dny, což nám umožní lépe se vzájemně poznat,“ chválí si nový kouč.

Na programu tréninkového kempu jsou hry, ale také posilování a rychlostní záležitosti. „Tréninky máme nachystané, aby kluci pracovali a byli v dobré kondici. Jsme ubytování ve Welness centru, takže se můžeme maximálně věnovat také regeneraci,“ oceňuje Modrý.

Právě kvůli možnosti využívat welness trenéři soustředění oproti původnímu termínu o dva týdny odložili. „Příčinou byly restrikce kvůli covidu, proto jsme soustředění odkládali. Takhle můžeme využít všechny možnosti, které ubytovací prostory nabízejí,“ vysvětlil.

Nedílnou součásti hokejových soustředění v okolí Lipna bývaly v minulosti také cyklistické etapy. „O kolech jsme se bavili. Pořád jsou součástí přípravy, ale už nejsou její hlavní náplní. Běhání je blíže bruslení a tělo se tak na něj lépe připraví,“ má trenér jasno.

Soustředění Modrý za vrchol přípravy nepovažuje. „Vrchol pro nás bude, až bude začínat extraliga. Tohle je pořád jenom příprava. Hráči jsou hokejisté, nejsou to atleti. Je dobře, že můžeme být takhle spolu. Připravit se a poznat se. Ale to je vše. To hlavní se odehraje až na ledě,“ je si vědom.

Ve Frymburku je kompletní kádr až na tři výjimky, kterými jsou gólman Hrachovina, americký obránce Allen a francouzský útočník Ville. „Někteří kluci mají drobné zdravotní problémy, ale to je vždycky. Nikdo naštěstí nemá nic vážného,“ spokojeně kouč konstatuje.

Letní příprava na suchu jde pomalu do finiše. Po návratu z Frymburku čeká mužstvo ještě týden přípravy v domácích podmínkách ve stejném režimu jako předtím. To znamená čtyři tréninky na suchu a v pátek na ledě. „Na začátku července dostane tým volno a na ledě začneme přípravu devatenáctého července,“ upřesňuje Modrý. „První týden se budou hráči připravovat sami. Tréninky povedou kapitáni. Pod naším trenérským dohledem začneme až o týden později,“ nabízí kouč zajímavou novinku letošní přípravy.

Před startem extraligy sehraje Motor devět přátelských zápasů. „Plno kluků bude bojovat o místo a čas na ledě. Musíme mužstvo poskládat tak, aby to mělo hlavu a patu. Někteří si místo vybojují, někteří ho ztratí. To je profesionální sport,“ jen pokrčí rameny.

Pro hráče, kteří se nevejdou do kádru, klub hledá spřátelený celek v Chance lize. „Řešíme to. Ideální by bylo, kdybychom měli na jihu Čech další tým, který by byl ve druhé nejvyšší soutěži a mohli jsme tam ohrávat své hráče. Ve hře je také naše juniorka, protože řada kluků z kádru je ještě v juniorském věku,“ je si trenér dobře vědom, že letos se bude z extraligy v této věkové kategorii sestupovat.

Kádr je aktuálně stabilizovaný. „Budeme pracovat s tím, co máme. Uvidíme, jak se mužstvo bude formovat. O hráčích mám plno informací, ale úsudek si udělám sám, až je uvidím na ledě. Pořád je to jenom letní příprava. Běháme do kopce místo toho, abychom hráli hokej. Ale to je v pořádku, je to také nutné,“ dobře ví.