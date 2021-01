Poprvé v sezoně vedl mužstvo ze střídačky asistent trenéra Aleš Totter. Hlavní kouč Václav Prospal totiž musel se svým bolavým kolenem na operační zákrok. „S Vaškem jsme v průběhu zápasu v kontaktu nebyli. On se díval, ale spojili jsme se až po utkání,“ říká Totter, jenž povede mužstvo s největší pravděpodobností ještě i v pátek v Liberci.

Na zápas však ještě tým připravovali spolu. „Venca ale ani nechtěl, abychom si volali třeba o přestávce. Sám nevěděl, jak na tom bude po zdravotní stránce. Navíc já jsem během zápasu mimo telefon. Pokud by měl něco zásadního, tak by se případně ozval našemu videokouči Zbyňku Rýparovi,“ vysvětluje.

Vedle Tottera se na střídačce přesunul od vrátek za hráče kustod a bývalý výborný obránce Pavel „Polda“ Bláha. „Polda trochu dohlížel na beky,“ usměje se muž, pro kterého se jednalo o premiéru v roli hlavního kouče v extraligovém utkání. „Zatím jsem jako hlavní trenér vedl mužstvo jenom v první lize. Extraliga je u nás nejvíc, jsem rád, že jsem si na něco takového sáhl a vyzkoušel, ale neberu to nijak dramaticky,“ mávne rukou. „Je to kolektivní práce. Beru to úplně v pohodě,“ dodá.

Jeho svěřencům na Hané trvalo nějaký čas, než se dostali do provozní teploty. „V první třetině to z naší strany nebylo ono. Pomohla nám až přesilovka ve druhé třetině. Začali jsme hrát více na kotouči a také jsme stáhli hru na tři útoky. Na olomouckém stadionu je strašná zima a někteří kluci se nám nezdáli v nejlepší pohodě. Tento tah naší hře prospěl,“ míní dočasný českobudějovický lodivod.

Od druhé třetiny šel výkon hostí opravdu nahoru a ve třetí části měli navrch. Obrovskou možnost rozhodnout utkání dostali pět minut před koncem, když po faulu vysokou holí na Vydareného dostal olomoucký Knotek trest 2 + 2 minuty. Jenže čtyřminutovou přesilovku Motor zužitkovat nedokázal. „To byla škoda, tam jsme mohli zápas definitivně rozhodnout,“ lituje Totter.

Dělbu bodů po základní hrací době považuje za zaslouženou. „Dvakrát jsme prohrávali, soupeř mohl v první třetině odskočit na větší rozdíl. Šance na to měl. My jsme zase měli v závěru tu dlouhou přesilovku. Hráli jsme více s kotoučem, domácí byli o něco urputnější. Remíza asi byla zasloužená,“ přemítá asistent.

V prodloužení však nebylo moc co řešit. Hráči ve žlutým dresech s velkým M na prsou se prakticky nedostali ke kotouči a bod navíc brali Kohouti. „V prodloužení jsme byli od začátku pod tlakem a na kotouč jsme se skoro vůbec nedostali. Podobné to bylo i naposledy s Vítkovicemi, kdy byl soupeř také lepší, ale podařilo se nám to alespoň dotáhnout do nájezdů. Teď to nebylo ono a je škoda, že jsme se o druhý bod více neporvali,“ lituje Totter.

Jihočeši dokázali bodovat potřetí v řadě, což se jim v sezoně ještě nepodařilo. „Bod z venku má určitě svou cenu, potřetí jsme bodovali a musíme jít po malých krůčcích. Ale je pravda, že je třeba začít vyhrávat za tři body, což se nám třeba doma ještě nepodařilo ani jednou,“ dobře si trenér uvědomuje, že na klíčovou dvanáctou příčku ztrácí jeho tým stále deset bodů, což je dost.

V brance dostal potřetí v řadě příležitost Jan Strmeň a opět nezklamal. „Honza předtím vychytal dvě výhry, tak jsme to nechtěli měnit. Teprve se rozhodneme, kdo bude chytat v pátek,“ vysvětluje s tím, že Jiří Patera v příštím týdnu zřejmě odlétá do Ameriky. „Bude s námi asi už jen tři zápasy. Zbytek sezony by měli dochytat Marek Čiliak s Honzou Strmeněm.“

Premiéru v dresu Motoru absolvoval francouzský útočník Gabin Ville. A moc mu nevyšla. Ztrácel hodně puků a od druhé třetiny seděl už jen na střídačce. „Ale myslím, že se do toho dostane. Byl trochu překvapený z rychlosti, v jaké se hrálo,“ všiml si Totter.

Na týmové marodce nadále zůstávají útočníci Miroslav Indrák, který je ze hry do konce sezony, a Miroslav Holec. „Zkoušel to na bruslích, ale moc se to bohužel nelepší,“ konstatuje asistent. Otazník visí také nad Matoušem Venkrbcem. „Musí se rozhodnout, jestli půjde s ramenem na operaci a ukončí tak sezonu, nebo ji zkusí nějak dohrát.“

K dispozici už by měla být trojice mladých reprezentantů z mistrovství světa dvacítek Beránek, P. Novák a Kubíček. „Martina Beránka bychom chtěli už v pátek zapojit do zápasu. U ostatních dvou kluků uvidíme, jestli tady zůstanou, nebo odletí do Ameriky, protože tam by měly začít juniorské soutěže,“ uzavírá Aleš Totter pohled do kabiny Motoru.