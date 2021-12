Nakonec hosté vyhráli úvodní dějství 2:0, ale skóre mohlo a mělo být vyšší. Na výkon týmu byla po delší době radost se dívat. „Měli jsme dobrý vstup do utkání a po celých šedesát minut jsme kontrolovali hru. Jenom ve druhé třetině byly pasáže, kdy se Zlín začal zvedat a dostali jsme dva góly,“ připomíná trenér Motoru Jaroslav Modrý druhou část hry, kdy Berani zlobili. „Ale jsem rád, že jsme si to pohlídali a našli cestu k vítězství,“ dodal.

Klíčovým momentem byla nevyužitá zlínská přesilovka pět na tři v závěru druhé části hry. „Tam jsme se mohli vrátit do hry. Kontaktní gól jsme ale nedali,“ litoval Rob.

Motor přidusil poslední Zlín, kapitán Gulaš vstoupil do Klubu hokejových střelců

Na zlínské straně panovalo zklamání. Pětibodovou ztrátu na předposlední Kladno se nepodařilo umazat. „Na zápas jsme se připravovali s určitou nadějí. Chtěli jsme navázat na úspěšný dvojzápas před pauzou. Bohužel první třetina byla z naší strany nejhorší, co jsme s novým realizačním týmem u mužstva. A nevím proč. Budějovice vyhrály zaslouženě,“ uznal trenér Zlína.

Motor svého soupeře poměrně jednoznačně přestřílel (29:17) a právě na malou četnost svých svěřenců si postěžoval i zlínský asistent Rob. „Táhlo se to od nepovedeného začátku. Naši hráči byli svázáni nervozitou a možná i uspokojením. Nechávali to jeden na druhém a nikdo nechtěl vzít zodpovědnost na sebe. Jak se jenom přehazují puky a nejdou na branku, tak z toho gól nedáte. Apelovali jsme na kluky, abychom měli víc střel. Jakmile jich máme za zápas kolem pětadvaceti, tak jsme schopni dát tři až čtyři góly a uhrát dobrý výsledek. Asi nesmíme být v moc velké pohodě a zkoušet někoho přehrávat hokejovostí. Musíme se vrátit k bojovnosti, pohybu a jednoduché hře,“ má českobudějovický rodák zcela jasno.

Vítězným Jihočechům kazila umělecký dojem snad jen některá zbytečná vyloučení. „Bylo jich hodně,“ přikývne Modrý. „Musíme být disciplinovanější. Vyloučeními jsme dostávali Zlín na koně. Na druhou stranu jsme hodně oslabení odehráli velmi dobře a podržel nás gólman,“ ocenil.

Duel ve Zlíně se stal mimořádným pro kapitána Motoru Milana Gulaše. Poprvé nastoupil jako čerstvý Sportovec roku Jihočeského kraje, a když se v závěru při power play Zlína trefil do prázdné branky soupeře, byl to jeho 250. gól v nejvyšší soutěži a za reprezentaci, což mu zajistilo vstup do Klubu hokejových střelců.

Každý tým má jen pár hráčů, na kterých to stojí, zdůrazňuje Stanislav Bednařík

„Hlavně je důležité, že jsme zápas zvládli. Ale je příjemné, že se to takhle sešlo. Jsem rád, že jsem této mety dosáhl v Budějovicích, kde jsem vyrostl a začal tam s hokejem. Vážím si toho, ale jede se dál. Teď nás čeká další důležité utkání s Olomoucí,“ nechal se slyšet českobudějovický ostrostřelec.

Dalším čekatelem je jeho parťák z útoku Lukáš Pech, jenž na čísle 248 a chybí mu tak ke vstupu do elitní společnosti pouhé dvě branky.

Slavnostní byl zápas také pro juniora Jiřího Remtu, jenž naskočil na závěrečné dvě minuty a připsal si za ovací svých zkušenějších spoluhráčů premiérový extraligový start.

Motor ctí tradici a také pro letošní sezonu připravil charitativní duel. Čtvrteční utkání s Olomoucí bude věnováno centru Arpida. Při předchozích dvou zápasech bylo na toto centrum, které pomáhá hendikepovaným, vybráno téměř půl milionu korun.

V těchto speciálních dresech nastoupí Motor proti Olomouci.eZdroj: hokejcb.cz

Letos je hlavním záměrem utkání získat prostředky na projekt Arpida Plus, který má pomoci vybudovat nový objekt v prostorách centra. Opět se budou dražit pro tento duel vyrobené vánoční dresy, portréty hráčů od dětí z Arpidy a dokonce i speciální maska gólmana Dominika Hrachoviny. Zápas bude moderovat patron centra Arpida herec Jiří Mádl.