České Budějovice - První hokejová WSM liga: ČEZ Motor České Budějovice – HC Slovan Ústí nad Labem 8:2 (3:0, 1:2, 4:0). V sobotu jedou Jihočeši do Přerova

VÝHRA. Ve střehu byla včera českobudějovická střídačka. Na snímku jsou Martin Heřman (vlevo) a Vladimír Škoda. Hokejisté ČEZ Motoru hladce zvítězili nad Ústím nad Labem a doma v letošní sezoně ještě neprohráli. | Foto: Jan Škrle

Ve dvacátém kole první WSM ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru nad Ústím nad Labem vysoko 8:2 a nadále si drží domácí neporazitelnost. Další zápas odehrají Jihočeši v sobotu v Přerově (17).



Domácí marodka se nadále nepříjemně rozrůstá. K obráncům Pýchovi s Fillmanem a kapitánovi Květoňovi se totiž přidal ještě další útočník Kuchejda. Junior Šulčík je navíc na srazu reprezentační devatenáctky. V průběhu utkání pak ještě odstoupil Zíb. Do sestavy se naopak vrátil Žovinec a jako sedmý bek byl připraven rekonvalescent Mucha, jenž naskočil do třetí třetiny. Do branky se opět postavil Gába.



Začátek zápasu byl oboustranně trochu rozpačitý, jenže pak přišla až neuvěřitelná gólová smršť domácího celku, kdy se v průběhu pouhé minuty a šestnácti vteřin třikrát trefili do černého.



Skóre otevřel v úvodní přesilovce zápasu Čermák, jenž opět prokázal svůj důraz a výbornou orientaci na brankovišti. Krátce po něm zaskočil rovněž v početní výhodě gólmana Dlouhého nenápadnou střelou od modré obránce Pavlin a třetí branku zaznamenal po rychlé akci Chovana střelou pod horní tyčku střelecky disponovaný Rob.



Hosté se v úvodním dějství zmohli jenom na tyčku nastřelenou Doležalem. „První třetina se nám povedla," ocenil i zraněný obránce Motoru Pavel Pýcha, jenž zápas sledoval jen z tribuny. „Mám naštípnuté zápěstí. Když to dobře půjde, tak bych mohl do dvou týdnů zase hrát," dodal.



Také po změně stran se hrálo podle českobudějovických not. Velké šance měli Pajič i Škoda, ale na Dlouhého nevyzráli. „Škoda, že jsme nepřidali i čtvrtý gól. Šance to byly dobré," připustil Pýcha.



Jenže domácí se pod dojmem vedení uspokojili (letos již poněkolikáté) a přišel trest. Ve 25. min. hosté doslova rozebrali obranu Motoru a kanonýr Kloz zamířil v ideální pozici mezi Gábovy betony. Další pohromu poté odvrátil Gába, když vychytal Kasíkovo sólo. „Od Davida perfektní zákrok," chválil Pýcha.



Jihočeši naštěstí včas zbystřili a rychle zareagovali. V polovině zápasu zužitkoval přesilovku čtyři na tři Heřman a bylo to 4:1.



Stačilo však Suchánkovo trestuhodné zaváhání na útočné modré, Loskotův rychlý brejk zakončený přesnou střelou k tyči a Motor vedl zase už jen o dva góly. „Vedeme o dva góly a snad už to dohrajeme v klidu," přál si Pýcha po druhé třetině.



Jeho slova jako by chtěl potvrdit Čermák, jenž po pouhých čtyřiceti vteřinách třetího dějství parádní střelou zaznamenal svůj druhý gól – 5:2. To však ještě nebylo všechno. Šestý gól přidal při hře čtyři na čtyři Škoda a krátce po něm se trefil také Pajič.



Skóre pak uzavřel výstavní bombou do horního růžku Mazanec, pro kterého to byl premiérový gól v českobudějovickém dresu.

FAKTA: Branky a nahrávky: 9. Čermák (Rob, Zíb), 10. Pavlin (Vráblík, Pajič), 11. Rob (Chovan, Čermák), 31. Heřman (Pavlin, Vráblík), 41. Čermák (Chovan), 50. Škoda (Babka), 50. Pajič (Chovan), 56. Mazanec (Chovan) – 25. Kloz (Husák, Brož), 38. Loskot. Vyloučení: 5:6, využití: 3:0. Rozhodčí: Obádal – Reich, Otáhal. Diváci: 4756. ČEZ Motor: Gába – Suchánek, Žovinec, Pavlin, Vráblík, Mazanec, Zíb (41. Mucha) – Chovan, Rob, Čermák – Nouza, Pajič, Heřman – Žálčík, Škoda, Babka – Doktor, Točík. Trenéři Stavjaňa a Štrba.