Přestože na hokejové zápasy letos bohužel nemohou diváci, ani v této prapodivné pandemické sezoně Madeta Motor České Budějovice neporuší tradici a úterním retro zápasem se Spartou (17) připomene něco z bohaté historie klubu.

Úspěšný českobudějovický hokejový tým na dobovém snímku ze sezony 1952 – 1953, ve které získal ligový bronz. | Foto: archiv Motoru ČB

Tentokrát se bude vzpomínat na událost nejvýznamnější. V sobotu to bude přesně 70 let od chvíle, kdy se hokejovým mistrem naší země stal poprvé mimopražský klub. Poetický AC Stadion České Budějovice se musel sice přejmenovat na zhůvěřilý komunistický název Závodní sokolská jednota Sdružené komunální podniky Jihočeského národního výboru České Budějovice, ale to klubu nezabránilo v tom, aby v posledním utkání porazil doma 5:3 Sokol NV Bratislava (pozdější Slovan) a mohlo se slavit.