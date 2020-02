Do domácí branky se postavil Klouček a záda mu poprvé kryla posila z Kladna Brízgala, aby začala sbírat starty potřebné pro účast v případném finále play off. Poprvé po svém návratu z hostování v Havířově nastoupil také obránce Kachyňa. Univerzál Babka se tak mohl vrátit zase do útoku. Za hosty poprvé nastoupil nesmlouvavý obránce Štich, který má střídavý start z extraligového Litvínova.

Českobudějovický tým začal hodně vlažně a už ve 3. minutě také přišel trest. Zbloudilý kotouč z hole Llewellyna si nešťastně srazil bruslí do vlastní branky obránce Lytvynov.

Po rozpačitém začátku Motor přece jen zabral a více se zapojil do hry. Prokeš si obratně stáhl kotouč ze vzduchu, ale z prostoru mezi kruhy Pavláta neprostřelil.

V první třetině však byl nebezpečnější soupeř. Po obrovském závaru před vlastní brankou zachraňoval Klouček maskou, na druhé straně zase spálil tutovku Christov.

„Nepovedl se nám začátek zápasu. Byla smůla, že jsme si dali vlastní gól. Jinak ale chytá můj kolega Kloudy velmi dobře. Zaslouží pochvalu. Měli jsme dvě velké šance a je škoda, že jsme je nevyužili. Málo střílíme a tlačíme se do branky. Ve druhé třetině se to snad zlepší,“ zhodnotil úvodní dějství gólman ČEZ Motoru Jan Strmeň, jenž zápas sledoval z novinářské tribuny.

Jenže do druhé třetiny jeho spoluhráči dobře nevstoupili. Raška byl vyloučen za opakovanou chybu při vhazování a čerstvá posila Pirátů obránce Schaus se v přesilovce trefil od modré přesně do horního růžku. O tři minuty později bylo ještě hůř, když kotouč za Kloučkova záda protlačil Stloukal a bylo to již 0:3.

Domácí se dočkali až krátce před polovinou zápasu. Holcovo nahození prolétlo až do sítě a Budvar aréna znovu ožila. Přidali i domácí hráči a před Pavlátem se pořádně blýskalo. Chomutovský gólman však svůj tým několikrát výrazně podržel. Krátce před koncem druhé třetiny ale už nemohl zasáhnout ani on. Přesilovková střela matadora Šimánka zamířila naprosto neomylně do horního růžku jeho svatyně.

„Opět nás nevyšel vstup do třetiny a soupeř nám odskočil na tři góly. Od poloviny zápasu jsme ale začali přebírat otěže hry, vynutili jsme si přesilovky a je důležité, že jsme snížili na rozdíl jediného gólu. To by nás mělo povzbudit do třetí třetiny,“ zhodnotil Strmeň druhou část hry.

Gólman Motoru prorokoval další vývoj zápasu úplně přesně. Jeho tým byl skutečně povzbuzen a záhy dokonal obrat. Nejprve další horní růžek vymetl svým druhým gólem v utkání Holec a ve 49. min. Novákovu přesnou přihrávku na brankoviště přetavil ve vedoucí gól Kanaďan Gilbert. Domácí poprvé v utkání vedli a byli na koni. Babka mohl definitivně rozhodnout, ale Pavláta z vyložené šance nepřekonal.

Necelé dvě minuty před koncem byl vyloučen domácí Veselý a hosté navíc odvolali brankáře. Před Kloučkem to byly hodně horké chvilky, ale obětavě bojující domácí celek už si tři body vzít nenechal.

Branky a nahrávky: 27. Holec (Allen, Venkrbec), 39. Šimánek (Pýcha), 44. Holec (Venkrbec, Christov), 49. Gilbert (M. Novák, J. Veselý) - 3. Llewellyn (Žovinec), 22. Schaus (Stloukal, Hlava), 25. Stloukal (Schaus, Pitule). Vyloučení: 3:5 (navíc host. Štich 10 min.), využití: 1:1. Rozhodčí: Petružálek, Jechoutek – Flegl, Polonyi. Diváci: 6176.

ČEZ Motor: Klouček – Suchánek, Vydarený, Kachyňa, Pýcha, Allen, Lytvynov – Endál, Šimánek, Babka - Gilbert, Raška, M. Novák - Holec, Venkrbec, Christov – J. Veselý, Prokeš, Michnáč. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Měli jsme horší vstup do utkání a soupeř se zaslouženě dostal do vedení. Samozřejmě jsme nechtěli na začátku druhé třetiny prohrávat 0:3. Povedlo se nám dát gól a díky přesilovkám jsme se dostali do hry. Začali jsme více bruslit a držet se na kotouči. Potom přišly i góly. Jsme rádi, že jsme porazili velmi silného a posíleného soupeře. Zápas měl parametry play off. Nechyběly v něm emoce ani šarvátky."

Petr Martínek (Chomutov): "V prvních dvou třetinách jsme podali výborný výkon. Během té druhé jsme ale začali zbytečně faulovat a v přesilovkách jsme domáci vrátili do hry. Ve třetí třetině jsme ztratili pohyb a začali se bát o výsledek, čehož soupeř využil."