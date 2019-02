V Litoměřicích Jihočeši ještě pět minut před koncem prohrávali 1:3, ale po obdivuhodném finiši se mohli radovat z vyrovnání a následně i dvoubodového vítězství. „Musíme respektovat soupeře, který hraje o všechno. Stejné to ale bude i teď doma proti Frýdku. Domácí bojují na maximum a jsou hodně koncentrovaní na začátky. I když jsme na to byli relativně připraveni, tak jsme udělali první faul a celý zápas jsme dotahovali,“ vrací se k utkání asistent trenéra Prospala Aleš Totter.



Finiš jeho týmu ho ale potěšil. „Když už nám nikdo moc nevěřil, tak jsme dali gól na 2:3 a domácí přece jen trochu ztratili sebevědomí,“ všiml si. Minutu před koncem Karabáček vyrovnal. „Zvládli jsme vyrovnat a potom vyhrát na nájezdy. Jak důležité to budou dva body, to se ukáže až v úterý, kdy skončí základní část soutěže,“ nechce předbíhat.



Mužstvo znovu ukázalo velkou psychickou odolnost i výbornou fyzickou připravenost. „Síla v týmu je. Druhý zápas za sebou jsme neproměnili přesilovku pět na tři, přesto jsme dokázali vyhrát. Je jen škoda, že si vítězné závěry těchto zápasů nedokážeme přenést do dalších utkání. Máme nejlepší třetí třetiny, dokážeme otočit zápasy, ale potřebujeme v důležitých momentech prokázat sebevědomí. To se nám nedaří. Vlastní hlava je zatím náš největší nepřítel a máme pár dní do startu play off, abychom na tom zapracovali. Aby hráči ve svých hlavách byli nastaveni tak, že si jdou za úspěchem,“ přeje si Totter.



Už počtvrté za sebou dokázali českobudějovičtí hokejisté vyhrát samostatné nájezdy. To je před play off příslib, protože ve vyřazovacích bojích právě penaltový rozstřel nezřídka rozhoduje. „Samozřejmě je to pozitivní pro psychiku týmu. Proměnili Venca Karabáček s Čendou Pýchou a oba to zvládli s bravurou. K tomu předvedl čtyři dobré zákroky Honza Strmeň v brance. Nájezdy jsou vždycky symbióza gólmana a hráčů v poli. Bonusový bod nás udržel ve hře a pořád máme boj o druhé místo relativně ve svých rukou,“ těší asistenta trenéra.



Méně pozitivní informací je, že zápas nedohrál obránce Pavlin. „Má naražené rameno. S největší pravděpodobností ho necháme odpočinout a měl by nastoupit v úterý proti Vsetínu. Dva zápasy si dá pauzu a měl by jít do posledního zápasu základní části. Stejně jako Mitch Fillman,“ informuje Totter. Mimo hru zůstává také dlouhodobě zraněný útočník Jiří Šimánek.



Do zápasu v Litoměřicích naopak po delší pauze naskočil zkušený útočník Miloslav Čermák. „Jeho zdravotní stav je takový, že zbývající dva měsíce do konce sezony by mohl absolvovat. Je to s určitou menší bolestí a s pomocí medikamentů. Ale je schopen to odehrát na solidní úrovni. Sezonu takhle může dokončit a vyřeší si to až po jejím skončení. Od lékařů dostal zelenou a on sám to pocitově zvládá relativně dobře. Je připravený na play off,“ informuje Totter.