Praha – To byl válec! Ve čtvrtém semifinále play off první WSM ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru v Praze na Slavii po výborném výkonu 4:0, v sérii vedou už 3:1 a v pondělí budou mít na svém ledě první barážový mečbol (17.30).

Českobudějovická radost v Edenu. | Foto: Deník/ Filip Kortus

Vítězná sestava se sice většinou nemění, ale trenéři ČEZ Motoru oproti pátečnímu vítěznému duelu (2:1) jednu změnu přece jen udělali. Fronka na levém křídle čtvrté formace nahradil Babka.

Jihočeši odehráli výbornou první třetinu, ve které soupeře prakticky k ničemu nepustili a naopak se sami dokázali gólově prosadit. Začalo se ve velkém tempu a poprvé se hra přerušovala až po téměř šesti minutách. Dvakrát se do velké šance dostal Pajič, ale ani jednou na mladíka Frodla v brance soupeře recept nenalezl.



Přišlo to až ve 13. minutě krátce po skončení úvodní přesilovky zápasu. Pavlinovo nahození od modré Frodl jen vyrazil a Vlček pohotovou dorážkou otevřel skóre.



Slávisté o sobě dali vědět v úvodním dějství pouze v jediné početní výhodě. Jinak je plně koncentrovaní hosté k ničemu nepustili a poprvé šli do kabin zcela zaslouženě s jednogólovým náskokem. „Vždycky je otázka, co vám soupeř dovolí," nechtěl své svěřence přechválit trenér Motoru Antonín Stavjaňa. „Soupeř páteční náročný zápas prohrál o gól a na jeho straně asi zapracovala i psychika. Máme širší kádr a díky tomu, že jsme dali gól, jsme měli zápas pod kontrolou," dodal.



Ani po změně stran se obraz hry nezměnil. Motor dominoval a svůj náskok mohl navýšit dokonce ve vlastním oslabení. Vak nastřelil tyč a Fillman pálil těsně vedle.



V polovině zápasu hosté odpor soupeře definitivně zlomili. Nejprve se v klasické početní výhodě prosadil ve velké pohodě hrající Chovan. O chvilku později hráli Jihočeši přesilovku pět na tři a na konci vydařené kombinace mířil přesně z úhlu Čermák. „Slavia šla do utkání s taktikou držet střední pásmo. Ale jakmile dostala góly, tak se jí tato taktika zhroutila," všiml si Stavjaňa.



Třetí gól poslal sešívané do kolen. Vzali si oddechový čas, ale na zvrat očividně neměli sílu. Světlou výjimkou byl rychlý průnik Kadlece, jehož ale vychytal výborný Kváča. „Třetí gól odpor soupeře zlomil," přikývne českobudějovický kouč.



V závěrečném dějství už nebylo co řešit. Motor na ledě kraloval a navíc přidal i čtvrtý gól, když Heřman šikovně vložil hůl do Vlčkovy přihrávky.

Hokejově už neměla Slavia vůbec šanci, tak alespoň vyprovokovala hromadnou potyčku. I v té ale Motor dokázal držet krok. Byť za cenu dvou trestů do konce utkání (domácí dostali tři…). Poprali se pak ještě Hřebejk s Pohlem a tím byl scénář zápasu vyčerpán.



„V play off hráči nechtějí uhnout. Tohle musejí rozhodčí v každém případě uhlídat. Pokud někdo zahodí rukavice, tak je na to jiná sazba, než když je nezahodí. My jsme určitě nebyli ti, kdo chtěl nějak provokovat. Za stavu 4:0 jsme chtěli zápas především kontrolovat," zdůraznil Stavjaňa.



Početní fanoušci Motoru mohli slavit zaslouženou výhru a výborný gólman Kváča svou třetí nulu v play off. „Chtěl bych moc pochválit fanoušky, cítili jsme se v Edenu jako v domácím prostředí," vzkázal trenér příznivcům svého klubu.



Asistent trenéra Slavia Razýma Jan Srdínko uznal, že hosté byli lepší. „Těžil z přesilových her, které má velmi dobře sehrané. Nám se naopak početní výhody nedařily. Rozhodující moment byla asi využitá dvojnásobná přesilovka Motoru, kdy nám odskočil na tři góly. Potom už se proti takovému soupeři hraje těžko," ocenil výkon soupeře.



V pondělí je v českobudějovické Budvar aréně na pořadu pátý zápas (17.30) a Motor může v případě vítězství definitivně rozhodnout o svém postupu do baráže o extraligu. „Máme navrch, jsme v psychické výhodě, ale musíme to ještě dotáhnout do konce," upozorňuje Antonín Stavjaňa.