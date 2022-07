Po dvoutýdenní dovolené se tým sešel už před týdnem a začala společná příprava. „Kromě Stuarta Percyho, jenž dorazí později, jsme měli pohromadě kompletní kádr. Úvodní týden byl na zapracování a hodně času jsme strávili v posilovně, abychom na to mohli hned navázat na ledě,“ informuje asistent trenéra Roman Fousek.

V uplynulém týdnu hráči také absolvovali VO2 max a wingate testy. „Průběžně je budeme vyhodnocovat. Alespoň zjistíme, jestli kluci pracovali i ve svém volnu tak, jak měli naplánováno,“ usmívá se asistent.

V pondělí mužstvo poprvé okusilo led na první ploše Budvar arény, která je osazena pružnými mantinely a vysokým plexisklem, jaké je běžné třeba v NHL. Pro atraktivitu hry to bude jednoznačně přínos. „První týden na ledě bude sloužit k tomu, aby si kluci osahali výstroj a hokejky, vymačkali si brusle. Ale i nadále budeme chodit také do posilovny. Každý den je v osm hodin sraz, následovat bude zapracování, poté posilovna a nakonec přijde hodina na ledě,“ dává nahlédnout do tréninkového plánu.

Stejně jako před rokem budou první týden kapitánské tréninky. „Kluci si je povedou sami,“ přikyvuje Fousek. Do role trenérů se tak převtělí týmoví lídři Milan Gulaš s Lukášem Pechem. „Koordinovat to s nimi bude i brankář Dominik Hrachovina, aby tam byla i nějaká cvičení pro gólmany. Půlka tréninku budou cvičení a pak si kluci zahrají na dvě. Bude to směřovat k tomu, aby všichni byli stoprocentně připraveni na příští týden,“ konkretizuje jeden z trojice českobudějovických trenérů.

Od příštího týdne začne tým pracovat na systémových věcech. „To už začneme trénovat na dvě skupiny. Jedna bude vždycky trénovat a druhá hrát. Chceme vidět všechny hráče jak v tréninku, tak ve hře,“ zdůrazní.

Kabina prvního týmu v Budvar aréně prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která momentálně finišuje. Mužstvo tak našlo azyl v té určené pro hostující celek. „Není to žádný problém. Je to něco za něco. Sice teď nejsme ve svém, ale zase budeme mít krásnou novou kabinu. Až se přestěhujeme, tak si budeme užívat komfort, který nám tady na stadionu připravili. Na stěhování se budeme sami podílet. Už se do nového těšíme,“ ujistí.

Na led včera vyjel kompletní tým s výjimkou již zmíněného obránce Percyho a také nové lotyšské posily útočníka Dzierkalse, jenž se zapojí ve čtvrtek. Zdravotně je mužstvo v pořádku, omezení v tréninku mají pouze útočníci Václav Karabáček, jenž doléčuje zranění z minulého ročníku, a Jakub Strnad, který si v posilovně vyhodil záda.