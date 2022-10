S Vítkovicemi Jihočeši sehráli hodně smolný zápas. První dvě třetiny doslova bušili do hostující obrany. „Kluci do utkání výborně nastoupili, bojovali a vytvořili jsme si plno šancí. Jenom jsme nebyli schopni odskočit a nechávali jsme soupeře v zápase. Potom jsme dostali smolný gól a hosty držel brankář Stezka,“ začíná trenér Motoru Jaroslav Modrý hodnocení zápasu.

Ve druhé třetině kapitán Milan Gulaš dvěma góly otočil skóre, ale Vítkovice vyrovnaly Kriegerem v přesilovce pouhé čtyři vteřiny před koncem druhé třetiny. „To byla škoda. V takovém momentu se musíme zachovat jako trochu lepší a zkušenější tým,“ posteskl si.

Až třetí třetina nabídla vyrovnanou bitvu, stejně tak jako trochu divoké prodloužení. O bodu navíc rozhodovaly nakonec samostatné nájezdy. Na domácí straně neuspěli Hanzl (trefil tyč), Dzierkals, Gulaš ani Pech, na straně hostí překonali Hrachovinu Bukarts a Krieger. „V nájezdech byli hosté šťastnější a blahopřejeme jim k vítězství,“ uznal Modrý.

Samostatný nájezd dostal jeho tým k dispozici už v průběhu zápasu ve třetí minutě po faulu na Pecha. Jeho exekuce se ujal kapitán Gulaš, Stezku však nepřelstil.

Zrovna samostatné nájezdy nejsou úplně tou nejoblíbenější disciplínou vyhlášeného kanonýra. „Milan je rozdílový a kreativní hokejista. Je to hráč, na kterého spoléháme. V utkání dal dva góly, věříme mu a je fajn s ním pracovat. Pro nájezd ho určil kolega Čermák. Já býval jenom defenzivní obránce, tak jsem to nechal na něm,“ usmál se kouč.

Vítkovický trenér Miloš Holaň byl vzhledem k průběhu zápasu z konečného výsledku nadšený. „Z tak těžkého utkání to pro nás jsou zlaté body,“ přikývl. „Neměli jsme dobrý začátek utkání, absolutně jsme nebyli koncentrovaní a Budějovice byly jasně lepší. Nebýt výborného výkonu gólmana Stezky, tak jsme mohli jet rovnou domů. Domácí měli plno šancí a my jsme po první třetině vedli 1:0 úplně z ničeho,“ připustil.

O první přestávce prý v hostující kabině proběhla tvrdá kritika. „Pak se to trochu zvedlo, ale Motor otočil zápas. Má silné hráče, kteří to umí vzít na sebe. I když gól na 2:1 jsme si dali vlastní. Po tvrdých korekturách v sestavě jsme třetí třetinu odehráli velice dobře. Především dozadu a soupeře jsme do nějakých velkých šancí nepustili. Dotáhli jsme zápas do prodloužení, ve kterém se střídaly šance na obou stranách. Jsme hrozně rád i za kluky, že jsme získali bod navíc v nájezdech, protože se nám to předtím dvakrát nepodařilo. Vzhledem k začátku zápasu pro nás mají dva body cenu zlata,“ zopakoval.