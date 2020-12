Hokejisté Madeta Motoru opět posilují. Ze Sparty Praha přichází třicetiletý útočník Miroslav Forman. Je dalším hráčem, který by měl Jihočechům pomoci ve svízelné situaci.

Miroslav Forman | Foto: Deník

Hráč s více než čtyřmi stovkami startů v extralize, kde působí už jedenáctou sezonu, má i reprezentační zkušenosti. A to je přesně to, co hledal i českobudějovický trenér Václav Prospal. Prozatím je Formanovo angažmá dohodnuto ve formě hostování do konce ledna 2021. Poprvé by mohl nastoupit už v neděli proti Hradci Králové.