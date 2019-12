Před vyprodaným hledištěm se domácí museli obejít bez zraněných útočníků Přikryla s Klozem, přesto utkání zvládli naprosto suverénně.

Prakticky o všem rozhodla hned první třetina, kterou Jihočeši naprosto opanovali, vyhráli ji 4:0 a bylo víceméně rozhodnuto. Skóre otevřel nejlepší střelec týmu Veselý, poté se dvakrát trefil Prokeš a gólový účet úvodního dějství uzavřel Endál.

„V úvodu zápasu jsme ubránili oslabení a pak jsme měli výbornou pasáž. První třetina udala ráz celému zbytku zápasu,“ pochvaloval si i trenér vítězného týmu Václav Prospal.

Českobudějovický celek potom své vedení bezpečně kontroloval a navíc přidal i pátý gól. Parádní trefou se prosadil Kanaďan Gilbert.

Závěrečná třetina už se dohrávala spíše z povinnosti, protože o výsledku bylo už dávno rozhodnuto. Přesto rozjetý Motor přidal ještě jednu branku. Po přihrávce Doležala zamířil do černého zkušený obránce Vydarený.

Vysoké vítězství samozřejmě potěšilo a k tomu také třetí letošní nula gólmana Kloučka, který vykazuje mimořádně stabilní formu. „Jsem strašně rád za to, jak kluci k poslednímu utkání před přestávkou přistoupili. Chtěl jsem, abychom ukázali správný přístup. Svým způsobem si na sebe ušili bič. Vytvořili si v tabulce náskok a teď musejí svou pozici v každém zápase potvrzovat. Nikdo nám nedá nic zadarmo. Všichni soupeři proti nám nastupují s určitým herním plánem. Důležité je do zápasů dobře vstoupit, což se nám tentokrát povedlo a rozhodlo to celé utkání,“ ocenil Prospal.

Kouč hostujícího celku Ladislav Lubina moc důvodů k radosti neměl. „Přijeli jsme se zdecimovaným mužstvem. Bylo nás jen šestnáct. V takovém rozpoložení se nedá proti tak kvalitnímu soupeři, jakým Budějovice jsou, vystupovat. Chtěli jsme ale být důstojnějším soupeřem, než jsme byli. I přes problémy se sestavou jsem zklamaný, že jsme nebyli schopni dodržet některé taktické věci, aby to měl soupeř co nejsložitější,“ posteskl si.