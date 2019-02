České Budějovice – Základní část první hokejové Chance ligy začíná finišovat. V pondělí se ČEZ Motor představí v jejím 51. kole v Prostějově (18), ve středu bude hostit poslední Kadaň (17.30).

Aleš Totter | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši za sebou mají mimořádně náročný program, když v šestnácti dnech odehráli osm zápasů. „Takhle nabitý bude program i v play off, kde se hrají i čtyři duely v šesti dnech. Takže jsme rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet,“ říká asistent trenéra Aleš Totter. „Věříme, že pokud by šly některé série ve vyřazovacích bojích do šestého nebo sedmého zápasu, tak by to mohla být naše výhoda. Připravujeme se na to. Předvedli jsme tam některé obraty v utkáních. Bodů jsme mohli získat víc, ale bereme s pokorou, kolik jich máme,“ dodal.



Do konce základní části soutěže zbývá posledních deset kol. „Bude se hrát o umístění pro play off. „Pohybujeme se do čtvrtého místa a uvidíme, kam nás to na konci vyhodí. V tomto týdnu máme tři zápasy, potom je reprezentační přestávka a po ní nás čeká závěrečných sedm duelů,“ nastiňuje asistent nejbližší program. „Pořád jsme v přípravném módu na play off.“



V sobotu měl Motor volný los, takže mužstvo dostalo ve čtvrtek a v pátek dva dny zaslouženého volna a o víkendu zase trénovalo. „Kluci si odpočinuli hlavně psychicky. V reprezentační pauze budou mít další tři volné dny. Chceme, abychom šli do závěru sezony i mentálně čistí, protože konec může být pořádně dlouhý. Dávkujeme to a čekáme na uzdravení našich marodů. Na play off by měli být připraveni všichni až na Jirku Šimánka. U něj věříme, že by se mohl vrátit třeba na semifinále,“ přeje si. „Jdeme do závěru sezony s tímto kádrem. Kluci už několikrát ukázali, že sílu mají. Věříme, že zabijácký instinkt a produktivitu, která nás trápí, najdeme v ten pravý moment,“ doufá.



Potěšitelné je, že marodi se pomalu začínají vracet do hry. Do Prostějova už by měl odcestovat kapitán Kutlák. S tréninkem začali i další beci Fillman a Plášil. „Měli by být stoprocentně připraveni na sobotu na Kladno,“ informuje Totter. „Uvidíme. Jejich stav se den ode dne lepší. Chceme je především nechat doléčit. Kdyby bylo play off, tak bychom na ně asi tlačili víc, ale takhle je to zbytečné,“ ujistí. „To samé je s virózami, které teď řádí po republice. Snažíme se hráče spíše pošetřit na nejdůležitější část sezony.



Kromě Jiřího Šimánka se zlomeným palcem je mimo hru také další útočník Miloslav Čermák. „Chystá se na podrobnější vyšetření do Prahy a poté bude určen směr jeho léčení. Zatím je to v jeho případě otevřené,“ nemůže být konkrétní.



Menší zdravotní problémy má i další forvard Cody Bradley. „U něj je to rovněž jen lehké zranění a otázka dní. Nechceme jenom jeho stav zbytečně zhoršovat,“ vysvětluje. „Pracuje na suchu, ale není to nic dlouhodobého.“



Aktuálně je Motor na čtvrtém místě tabulky. Na první dvojku už to asi nebude. Odstup Jihlavy i Vsetína už je zřejmě příliš velký. „Všechno je možné, někdo může chytit sérii. Ale první čtyřka už je asi jasná. Ono až tak úplně nezáleží na tom, z jakého místa do play off půjdeme. Loni tady hrálo Kladno semifinále ze třetího místa, bylo v pohodě a nakonec sahalo po postupu z baráže do extraligy. Samozřejmě budeme hrát o co nejlepší umístění, ale důležité je začínat doma hlavně pro první kolo, protože tam je velký tlak na favorizované týmy. V dalším kole už se to trochu ztrácí. Ale chceme hrát o co nejlepší umístění. To je jasné,“ zdůrazní.



V pondělí jede Motor do Prostějova, který se vyznačuje útočným hokejem, což by Jihočechům mohlo sedět. „Prostějov má silný tým. Navíc udělal ještě v poslední době nějaké trejdy. Musíme chytit začátek utkání a nebýt zbytečně vylučovaní. Soupeř je v přesilovkách silný. V tabulce je kousek za námi, takže i z tohoto pohledu chceme uspět. Čekají nás dva zápasy venku na ledě silných celků Prostějova a Kladna. Doma hrajeme s poslední Kadaní, kdy každý čeká, že ji rozstřílíme. Čeká nás náročný týden,“ je si vědom.