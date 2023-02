V současné době získává vítěz dlouhodobé části soutěže Pohár Jaroslava Pouzara (dříve Prezidentovu trofej), ale ta byla zavedena až v jednadvacátém století. Když v roce 1988 ovládli základní část československé ligy poprvé hráči Motoru, žádnou trofej tehdy nedostali, přestože si ji za vynikající výkony určitě zasloužili. A tak jim za tento úspěch můžeme alespoň složit hold s odstupem pětatřiceti let ve středečním zápase jejich následovníků s Libercem.

Domácí celek nastoupí v krásných vyšívaných retro dresech připomínajících tehdejší triumf a řada hráčů úspěšného týmu bude osobně přítomna přímo v Budvar aréně. Fanoušci si od nich budou moci nechat podepsat plakát, který bude součástí Hokejklubu.

Motoru se podařilo v té době poskládat silný tým, který vedli trenéři Karel Pražák a Václav Mařík. V brance byl velkou oporou Petr Bříza, za kterého byl kdykoliv připraven zaskočit současný vedoucí českobudějovického týmu Ladislav Gula.

Asistent trenéra Motoru Roman Fousek: Podali jsme obětavý a zodpovědný výkon

V obraně zářili v životní formě hrající beci Rudolf Suchánek s Karlem Soudkem, ale výborně si vedli i mladíci Martin Beníšek a Petr Hodek (jediný z úspěšného týmu už nežije). K tomu je třeba připočítat zkušeného matadora Jaroslava Kočera, jenž už dokonce dva roky předtím ukončil kariéru a začal v Motoru pracovat jako kustod. Jeho krátkodobý záskok na ledě se ale protáhl na celou sezonu a stal se znovu oporou zadních řad Jihočechů.

Velkou sílu měl tým v útoku. V první formaci sbírali zkušenosti mezi dvěma lídry týmu a řadou úspěchů na světové scéně ošlehanými Jiřím Lálou s Vladimírem Caldrem mladíci a budoucí hvězdy jihočeského hokeje: Radek Ťoupal, Roman Horák nebo Pavel Pýcha.

Ve druhé formaci nejčastěji nastupovali Roman Božek se jmenovci Miroslavem a Janem Bláhovými. Třetí táhli velezkušení borci Jaroslav Korbela s Josefem Hejnou, vedle kterých rostli nadějní Richard Kolář, Luboš Rob nebo Ondřej Vošta. A to ještě hned po dvou zápasech musel kvůli zranění ukončit kariéru další bývalý reprezentant Norbert Král.

Motor zabral v pravý čas a veze z ledu druhých Vítkovic hodně důležité tři body

Motor tehdy vyhrál základní část soutěže při rovnosti bodů díky lepšímu skóre před Košicemi, o jediný bodík zůstala třetí Sparta.

Play off se ale Jihočechům na jaře roku 1988 nepodařilo a skončili hned ve čtvrtfinále s nováčkem z Kladna, který do vyřazovacích bojů vstupoval z osmého místa. Českobudějovickou kabinou se prohnala chřipka, která některé hráče nepustila do hry a jiné pořádně vysílila. Výsledkem byla prohra 1:3 na zápasy a šokující vyřazení.

V té době se ještě dohrávaly další série o umístění, Motor skončil celkově pátý, ale průběh základní části sliboval o hodně víc.