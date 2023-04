Za jasně stanoveným cílem, kterým je návrat do extraligy, kráčejí zatím mladíci hokejového Motoru zcela neohroženě. Po výhře 4:1 v úvodním semifinále play off juniorské ligy ve druhém doslova převálcovali Chomutov 8:2 a v sérii hrané na tři vítězství vedou už 2:0. Třetí duel se hraje ve čtvrtek na ledě soupeře (18). Pokud nebude rozhodnuto, hrál by se čtvrtý zápas v pátek opět v Chomutově, za stavu 2:2 by se rozhodovalo v neděli na jihu Čech.

Muž zápasu Daniel Hála takhle s přehledem proměnil trestné střílení. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočeši ani ve druhém semifinálovém utkání nenechali nikoho na pochybách, že to myslí s návratem mezi elitu své věkové kategorie zcela vážně. Už první třetinu vyhráli jednoznačně 4:0 a o osudu zápasu tak bylo prakticky rozhodnuto. „Apelovali jsme na hráče, že i když jsme první utkání vyhráli, tak to druhé může být výrazně těžší. Chtěli jsme hrát poctivě ze zajištěné obrany, což se nám povedlo,“ konstatoval trenér vítězného týmu Karel Herr.

V pondělí večer odehrála českobudějovická juniorka svůj jednoznačně nejpovedenější zápas z dosavadního průběhu play off. „Především jsme byli produktivní. Proměňovali jsme šance a odráželo se k nám hodně kotoučů. Dokázali jsme toho využívat a hráči plnili to, co po nich chceme. Ale hlavně ta produktivita. To byla naše největší zbraň,“ zopakuje.

Hlavní hvězdou zápasu byl útočník Daniel Hála, který nastřílel čtyři góly a přidal ještě jednu asistenci.

Soupeř nepříznivý vývoj zápasu těžce nesl, ve druhé třetině vyvolával šarvátky, až si musel po jejím skončení přizvat rozhodčí ke konzultaci prezident mládežnické složky Motoru Martin Hanzla, jenž při play off působí na střídačce. „Apelovali jsme na hráče, aby se někdo zbytečně nezranil. Snažili jsme se rychle střídat a zařadili jsme do hry i čtvrtou lajnu, která hrála výborně. Chtěli jsme za příznivého vývoje co nejvíc pošetřit síly,“ připustí Herr.

Jenom samotný závěr domácím úplně nevyšel. Matouš Hail dostal za zbytečný faul trest do konce zápasu a vinou lehkovážností svých spoluhráčů přišel jinak výborně chytající Michal Kalista o čisté konto. „Už v prvním zápase jsme mu nechali dát v závěru laciný gól. On se s tím ale vyrovná a zvládne to. Spíše nás mrzí ten faul na konci. To bylo opravdu zbytečné,“ přikývne kouč.

Motor vyhrál, přestože trenér Herr poprvé odložil svůj slušivý klubový kulich. „V hale začíná být docela teplo, tak jsme šel na střídačku bez něj. Není to žádný rituál,“ usměje se.

Atmosféra v Budvar aréně je při juniorském play off zápas od zápasu lepší. Tentokrát už dorazilo 655 diváků, nechyběli bubeníci ani moderátor, v hledišti byla k vidění řada osobností. „Atmosféra byla skvělá. Jsme z toho nadšení a vážíme si toho,“ zdůrazní trenér.