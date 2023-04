Čeká ho první kompletní sezona v roli sportovního manažera hokejistů Motoru. A v jednom má mistr světa z roku 2010 Jiří Novotný zcela jasno. Loňské třinácté místo v extralize se nesmí opakovat. V pondělí hráčům představil nové trenérské duo Čihák – Hanzlík a pak už odstartovala letní příprava na další ročník.

Jiří Novotný | Foto: Deník/ Jan Škrle

Začínat letní přípravu prakticky v polovině dubna je hodně brzy. Nebude kvůli tomu až příliš dlouhá?

Brzy to je, ale je třeba si také uvědomit, kdy jsme skončili minulou sezonu. Kluci dostali dostatečné volno a noví hráči budou do přípravy naskakovat postupně podle toho, jak jim skončí současný ročník. První den byl věnován seznámení s novým realizačním týmem a měření ze strany nového kondičního trenéra Pepy Žáčka. Je to náš bývalý hráč, který hokej hrál a má k němu vztah. Ve své činnosti kondičního trenérství se posunul na hodně vysokou úroveň. S tréninky mužstvo začalo v úterý.

Jak budou vypadat první týdny přípravy?

První dva týdny bude trénovat zhruba patnáctičlenná skupina hráčů od pondělka do pátku vždy jen dopoledne. Druhého května čekají hráče fyzické testy, kterých se zúčastní kompletní kádr. Výjimkou budou pouze třeba Pavel Pýcha, který je v přípravě národního týmu na mistrovství světa. Za oceán také odletěla jedna naše zatím ještě nejmenovaná zahraniční posila a chybět ještě budou také hráči, kterým ještě neskončila letošní sezona v jejich klubech. Všichni ostatní testy podstoupí. Po nich už mužstvo začne trénovat naplno a pořádně do toho kopneme. Jsme přesvědčeni, že na tom musíme být fyzicky lépe, než jsme byli minulý rok. Na papíře vypadá tým hodně dobře, ale to není všechno. Extraliga bude zase vyrovnaná, rozhodovat budou detaily a my nechceme nic podcenit.

Mužstvo bude mít týmovou přípravu, nebo někteří hráči dostanou individuální tréninkový plán?

Individuální plán budou mít určitě Lukáš Pech s Milanem Gulašem a také Jakub Valský. Všechny tři dobře znám a hrál jsem s nimi. Nemám o ně strach, že by se na sezonu dobře nepřipravili.

OBRAZEM: Hokejisté Motoru zahájili letní přípravu pod taktovkou nových trenerů

Máte v plánu tradiční soustředění na Lipně?

Ano. V květnu kluci pojedou na čtyři dny na Lipno.

Letní příprava bude probíhat zhruba do konce června a před nástupem na led dostane tým volno?

Přesně tak. Bude to ale aktivní volno, během kterého se hráči budou muset nějakým způsobem kontrolovat. Nemůžeme dopustit, že za dva a půl měsíce něco natrénujeme a hráči si potom jenom lehnou. To už je ale na nich. Jsou to profesionálové, tak musí vědět, jak se chovat i v období volna.

S kolika přípravnými zápasy v předsezónním období počítáte?

Počítáme zhruba se šesti až osmi přípravnými zápasy. To bohatě stačí a tak si to přál i trenérský štáb. Ve hře je nějaký miniturnaj tady Českých Budějovicích, jsme v kontaktu s jedním finským klubem. Ale nechci předbíhat, plán zápasů se ještě bude upřesňovat.

Trenérský štáb máte téměř kompletní, chybí obsadit ještě pozice videokouče. Zvolili jste netradiční formu hledání formou inzerátu na klubovém webu.

Některá jména byla ve hře, ale nakonec z různých důvodů padla. Uvidíme, jak to dopadne.

Pozice druhého asistenta trenéra zůstane neobsazena?

Zatím neuvažujeme o tom, že bychom ji měli obsadit.

Hráčský kádr prošel značnou obměnou. Už je definitivně poskládán?

Jsme přesvědčeni, že příchodem několika nových hráčů se určitě zkvalitnil. Chybí nám ještě jeden rozdílový útočník, na jehož příchodu pracujeme. Chtěli bychom už mít kádr hotový, ale není to tak jednoduché. Takový hráč samozřejmě stojí nějaké peníze a nechceme s trenéry při jeho výběru sáhnout vedle. Určitě však kádr doplníme top útočníkem. To zajisté.

Z nových hráčů byli zveřejněni obránci Pýcha, Štich a Gulaši. Další posily budou odtajněny až po prvním květnu, kdy jim vyprší kontrakty v jejich klubech?

Dá se to tak říct. Gólmani zůstávají v nezměněném složení. Kromě již tří zveřejněných beků počítáme s příchodem ještě jednoho kvalitního obránce a do útoku by mělo přijít pět nových jmen.

Kapitán Milan Gulaš bude pokračovat?

Určitě. Má v klubu platnou smlouvu a myslím, že bychom se mohli dohodnout i na jejím dalším prodloužení.