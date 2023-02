„Na začátku utkání jsme prohrávali, ale ještě v první třetině se nám povedlo skóre otočit. Za stavu 3:1 pro nás jsme polevili a Budějovice zaslouženě vyrovnaly. Závěr se nám vydařil, jinak to bylo vyrovnané utkání,“ zhodnotil utkání trenér Pardubic i naší úspěšné reprezentační dvacítky Radim Rulík.

Situace na konci tabulky se začíná šest kol před koncem základní části pořádně dramatizovat. Motor sice ztrácí jediný bodík na dvanáctou příčku, která znamená postup do předkola play off. Zároveň ale má stejně tak jeden bod náskok na poslední Kladno. A čtrnácté místo znamená pád do baráže o záchranu s vítězem první ligy…

A los pro tým Davida Čermáka zrovna moc příznivý není. V pátek ho čeká rozjetá Sparta, která vyhrála jedenáct z posledních dvanácti zápasů, a v neděli jede na led druhých Vítkovic.