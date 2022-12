Do domácí branky se opět postavil Strmeň a ve vítězné sestavě z pondělního utkání v Hradci pouze nahradil uzdravený Strnad Koláčka. Utkání začalo minutou ticha za velkou postavu jihočeského hokeje Miroslava Höniga, který v úterý zemřel.

Jak už to v zápasech s Olomoucí bývá, k vidění byl spíše úporný hokej než přehlídka pohledných akcí. Úvodní třetina nabídla minimum šancí a také bezbrankové skóre.

Začalo se přitom svižně a Hanáky posadila na koně přesilovka po zbytečném faulu Karabáčka. Při obrovské opakované šanci Pláška se však zaskvěl Strmeň v domácí kleci.

Domácí se postupně zvedli, hra se vyrovnala a misky vah se převážily na jejich stranu. Po Gulašově akci mohl otevřít skóre obránce Vráblík, bombou však shluk těl v olomouckém brankovišti neprostřelil. Jinak se ale žádný zdrcující tlak nekonal.

Druhé dějství začalo už třetí přesilovkou hostí a Knotek dostrkal v mlýnici před brankou kotouč za Strmeňova záda. Sudí nejprve odpískali postavení útočícího hráče v brankovišti, ale po trenérské výzvě olomoucké střídačky byl gól uznán – 0:1.

Motor inkasovaná branka vyburcovala. Okamžitě mohl vyrovnat Pech, z bezprostřední blízkosti však mířil vedle. Jenže domácí občas zapomínali na zadní vrátka a měli štěstí, když Kunc ve vyložené pozici nastřelil jen tyč Strmeňovy klece.

Jihočeši tlačili, vynutili si dvě přesilové hry a v té druhé uhodili. Přesný švih obránce Percyho od modré přistál v horním růžku Lukášovy klece a bylo vyrovnáno.

Čermákův tým tlačil dál. Až před olomouckého brankář se prokličkoval Dzierkals, chyběla jen přesnější koncovka. Jenže z ojedinělé akce na druhé straně plácl do kotouče Švrček a Olesz ho nechytatelnou tečí usměrnil do budějovické branky – 1:2.

Ve třetí třetině byl Motor lepší a po zásluze podruhé vyrovnal. Bindulisovu střelu jemně usměrnil pod horní tyčku Čachotský – 2:2.

Po bezohledném faulu na Přikryla poté zamířil do konce zápasu do kabin hostující Mareš. Tříminutovou přesilovku (zároveň byl za potyčku vyloučen Toman) sice domácí nevyužili, tu další ale ano. S pomocí olomouckého beka dostal svůj tým poprvé v utkání do vedení šikula Pech.

Zarputilý soupeř se ale nechtěl jen tak vzdát. Půldruhé minuty před koncem se odhodlal k power play, ale Valský do prázdné branky pečetil na konečných 4:2.

Branky a nahrávky: 33. Percy (Gulaš, M. Hanzl), 46. Čachotský (Bindulis, Toman), 53. Pech (Percy, Gulaš), 60. Valský (Dzierkals) – 23. J. Knotek (Nahodil), 37. Olesz (Švrček, J. Knotek). Vyloučení: 4:4 (navíc host. Mareš 5 + do konce), využití: 2:1. Rozhodčí: Kika, Obadal – Zíka, Rampír. Diváci: 6257.

Motor: Strmeň – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis – Gulaš, Pech, Dzierkals – Valský, M. Hanzl, Čachotský – F. Přikryl, Toman, Strnad – Tomeček,Vopelka, Karabáček. Trenéři Čermák a Fousek.

Olomouc: Lukáš – Kunc, Ondrušek, Kočí, Mareš, Švrček, Rašner – Bambule J. Knotek, J. Káňa – P. Musil, Nahodil, Klimek – J. Navrátil, Kusko, Plášek – Olesz, Strapáč, Anděl. Trenéři Tomajko a Žabka.

Hlasy trenérů – David Čermák (Motor): „Chtěli jsme potvrdit tři body z Hradce, což se nám také povedlo. Olomouc je ale hodně silný soupeř a strašně těžko se proti němu hraje. Jsme rádi, že se nám zápas podařilo otočit, i když jsme dvakrát prohrávali. Opět jsme si pomohli v přesilovkách a důležité bylo, že jsme zvládli i hru v oslabení.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Přijeli jsme v hodně okleštěné sestavě, přesto jsme začali dobře. Dvě třetiny jsme vedli a měli jsme vedení udržet. Bohužel se nám to nepodařilo. Gól na 2:2 byl strašně laciný. Potom jsme udělali zbytečné fauly a připravili se tak o možnost vyrovnat.“