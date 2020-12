Od 4. prosince je sice na stadionech povolena přítomnost až 300 osob nad rámec maximálního počtu 200 aktérů utkání či dalších lidí nutných k organizaci, vysílání přenosů či účasti médií, ale musí jít o osoby uvedené na seznamu dlouhodobých partnerů klubu. Navíc se musí prokázat negativním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin.

Extraligový nováček po utkání s Třincem, nad kterým zvítězil 2:1 v prodloužení, oznámil, že na zápase bylo 156 diváků. Za dlouhodobé partnery klubu vedení Českých Budějovic označilo například i majitele permanentních vstupenek.

„ČSLH nemá pravomoc rozhodovat, zda a za jakých opatření je možné hrát za stávající situace hokejová utkání. S úřady o tom vedeme každodenní jednání, pro kluby se snažíme domluvit co nejlepší podmínky a i díky těmto jednáním se u nás na rozdíl od některých jiných zemí zápasy hrají,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Přístup klubu Madeta Motor České Budějovice naše úsilí jednoznačně poškozuje. Pokud by se podobně zachovaly i jiné kluby, které by platná nařízení porušovaly nebo obcházely, obávám se, že na hokej bychom museli na nějaký čas znovu zapomenout.“

Genenální manažer klubu Stanislav Bednařík s rozhodnutím disciplinární komise nesouhlasí. "Trest považujeme za nespravedlivý. Problém vidím v nedostatečném výkladu metodiky organizace zápasů. Určitě z naší strany nedošlo k žádnému záměrnému pochybení. V každém případě podáme proti tomuto rozhodnutí odpor," ujistí.

Motor vždycky považoval své fanoušky vzhledem k počtu prodaných permanentek za největšího partnera klubu. Tento výklad se ale zase nelíbí hokejovému svazu. "Motor fans je oficiálně zapsaný spolek a náš dlouholetý partner. Proč by jeho členové nemohli být zahrnuti do této skupiny, která mohla na zápas," diví se Bednařík. "Navíc jeho členů tam bylo asi jenom padesát. Ostatní byli naši sponzoři, kteří od nás dostávají permanentní vstupenky."

Návštěvníci měli být v hledišti rozděleni macimálně po deseti v sektorech, které měly být odděleny stavebními nebo mobilními zábranami. "Vzhledem k tomu, že máme halu pro šest a půl tisíce diváků a dorazilo jich sto padesát, tak jsme něco takového považovali za zbytečné. Ale uznáváme, že toto je naše chyba. Měli jsme sektory oddělit mobilním zábranami, jako jsme to dělali v úvodu sezony," připouští českobudějovický funkcionář.

Značné rozhořčení cítí také fanklub Motoru, kvůli kterému byl vlastně klub pokutován. "Myslím, že pokuta a hlavně její výše je naprosto nesmyslná, protože klub vlastně nic neporušil. Povoleno bylo tři sta lidí a spíš mě zaráží, že toho ostatní celky nevyužily. Kromě Liberce, kde lidi nacpali do sky boxů," kroutí hlavou šéf českobudějovického fanklubu Pavel Vágner.

Na páteční zápas dorazilo zhruba padesát fanklubáků. "Dávali jsme to docela těžko dohromady. Nařízení, která se musela splnit, byla opravdu přísná. Ne každý do toho chtěl jít," připouští. Samotný zápas prý podle něj proběhl dle všech nařízení. "Jediné, co mohlo být trochu sporné, byly rozestupy. Je možné, že jsme je v zápasu boje úplně nedodrželi, ale požádal jsem i hlavního pořadatele, aby nás případně upozornil, kdyby se mu zdálo, že k tomu dochází. Všechno probíhalo úplně v pohodě," znovu zopakuje. "Ještě jsme po utkání ujistili, jestli nebyla žádná odezva. A pak najednou druhý den bum, takováhle pokuta…"

Na dnešní duel s Hradcem fanklub nedorazí. "S klubem jsme se dohodli, že to stopneme. Ale na svaz jsme pořádně naštvaní. Půjdeme alespoň symbolicky zafandit před zimák, abychom kluky trochu podpořili, když už nemůžeme přímo na stadion," uzavírá Pavel Vágner.