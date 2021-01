Do branky hostí se potřetí za sebou postavil Strmeň, po měsíčním hostování v Ml. Boleslavi poprvé naskočil americký bek Allen a svou premiéru v českobudějovickém dresu absolvoval francouzský útočník Ville. Ze střídačky mužstvo vedl asistent Aleš Totter, hlavní kouč Václav Prospal absolvoval plánovanou operaci kolena.

Oba celky nutně potřebují body a hlavně v úvodu střetnutí to bylo znát. Deset minut se hrál opatrný a vyrovnaný hokej bez jediného vyloučení i větších šancí. Jenže v 10. min. napřáhl dva metry před modrou čarou obránce Škůrek a na jeho tvrdou střelu golfovým úderem českobudějovický gólman nedosáhl.

Vedoucí gól Hanáky doslova nakopl a prakticky celý zbytek první třetiny se hrálo víceméně jen na Strmeňovu branku. Šance Knotka, Tomečka a Bambuly se daly označit jako vyložené, ale vytáhlý gólman Motor výrazně podržel.

Z ničeho nic však bylo jedenáct vteřin před první sirénou vyrovnáno. Pýcha posunul kotouč Doležalovi, ten ho odeslal před domácí branku, kde Forman střelou pod horní tyčku znovu potvrdil, že góly dávat umí. Nic nebylo Kohoutům platné, že na střely na branku vyhráli úvodní dějství poměrně jasně 13:7.

Vyrovnaný stav bohužel nevydržel dlouho. Do druhé části vstoupili lépe opět Olomoučtí a ve 24. min. šli opět do vedení. Bambula obkroužil Strmeňovu klec a zcela volný Nahodil neměl problém umístit kotouč do sítě.

To byla opět voda na olomoucký mlýn, ale nápor domácího celku přerušilo první vyloučení v utkání. Motor toho však v přesilovce bohužel moc nepředvedl. Obraz hry se ale vyrovnal, i když ve hře dopředu byli hosté dlouho dost bezzubí.

Závěr třetiny však vyšel Jihočechům opět náramně a povedlo se jim znovu vyrovnat. Minutu a devatenáct vteřin před klaksonem střelu navrátilce Allena jemně tečoval za Konrádova záda M. Novák.

Třetí třetina začala opět oboustranně obezřetně a šancí bylo k vidění jen málo. Do jedné si nabruslil domácí Káňa, ale Strmeň vytáhl výborný zákrok betonem. Podobně dopadla na druhé straně i svižná střela Formana. Také Konrád byl pozorný.

Hlavně díky výbornému Strmeňovu Jihočeši přežili první přesilovku soupeře a pět minut před koncem dostali obrovskou možnost rozhodnout. Po faulu Knotka na Vydareného vysokou holí hráli čtyřminutovou přesilovou hru, ale bohužel zcela bez efektu…

Potřetí v řadě tak šel zápas Motoru do prodloužení, ale tentokrát tým z jihu Čech neuspěl. V nastaveném čase sice Strmeň ještě vychytal Káňu, ale obránce Ondrušek v 63. min. definitivně rozhodl o vítězství Kohoutů.

Branky a nahrávky: 10. Škůrek (V. Tomeček, J. Knotek), 24. Nahodil (Bambula), 63. Ondrušek (Kucsera) – 20. Forman (Zd. Doležal, Pýcha), 39. M. Novák (Allen). Vyloučení: 2:1, bez využití. Rozhodčí: Kika, Šindel – Lederer, Rožánek. Bez diváků.

Olomouc: Konrád – Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík – J. Káňa, J. Knotek, Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Gřeš. Trenéři Tomajko a Moták.

Motor: Strmeň – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Allen, Suchánek – Jonák, Toman, Christov – Zd. Doležal, R. Přikryl, Forman – G. Ville, D. Voženílek, M. Novák – Karabáček, Prokeš, Michnáč. Trenéři Totter a P. Bláha.