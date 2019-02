České Budějovice – Po měsíční pauze, kdy byl na hostování v druholigovém Jindřichově Hradci, se do sestavy hokejistů ČEZ Motoru České Budějovice vrátil zkušený útočník Miroslav Třetina (35 let). Proti Mladé Boleslavi podal velice solidní výkon, zaznamenal asistenci, ale porážce 1:2 ani on zabránit nedokázal.

Miroslav Třetina | Foto: Deník/ Jan Škrle

Již počtrnácté jste letos prohráli o jediný gól. Je to jen shoda okolností, nebo čím si to vysvětlujete?

Co k tomu říct. Je to pořád dokola. Raději bychom hráli škaredý hokej, ale vyhrávali. Prohráváme o gól opravdu často a body nám potom chybí. Věděli jsme, že i když je Boleslav velký favorit, tak se s ní za určitých okolností hrát dá.



Co bylo podle vás klíčovým momentem zápasu?

Asi naše dvě nevyužité přesilovky pět na tři. To rozhodlo. V početní výhodě se trápíme a góly nedáváme. Bohužel.



Prohráli jste už popáté v řadě. Chybí vám už také v koncovce klid na hokejkách?

Určitě. Máme také trochu smůlu. Asi ale nejdeme štěstí naproti tak, jak bychom měli. I když na ledě necháváme všechno. Táhne se to s námi už od začátku sezony. Nevím, jak to zlomit.



Měl jste podíl na jediném gólu vašeho týmu. Mohl byste popsat tuto situaci?

Snažili jsme se vytvářet rozruch před soupeřovou brankou. Puk mi sjel z hokejky k Jirkovi Bártovi, který ho dorazil do branky.



V samotném závěru jste jel sám na branku, ale do zakončení jste se pořádně nedostal.

V první chvíli, kdy jsem jel sám, po mě hostující obránce sáhl, což si myslím, že byl faul. Když jsem viděl, že je hráč soupeře za mnou, tak jsem si tam dal tělo. Chtěl jsem jít do bekhendové kličky a obránce mi zezadu klepl do hokejky. Myslím, že tohle se píská jako jasné trestné střílení. Nevím, proč to tak nebylo posouzeno.



Jak jste se vy osobně cítil při návratu do sestavy Motoru?

Cítil jsem se dobře a hlavně jsem se co nejvíce snažil pomoci týmu. Přispěl jsem asistencí ke gólu, který mužstvo nastartoval. Bohužel jsme to ale nedotáhli. Možná jsem měl být na konci při svém nájezdu důraznější a pomohl bych týmu víc. Snažím se zapadnout zpátky do mužstva a být přínosem.



Co jste říkal atmosféře retro zápasu?

Byl to zvláštní zápas. Retro dresy byly nádherné a užívali jsme si to. Navíc bylo utkání v televize, ve které někdo nehrál už dlouho a někdo třeba vůbec. Užívali jsme si to, ale chtělo to lepší konec.



Co očekáváte od svého návratu do týmu?

Bude záležet jen na mě, jestli se udržím v sestavě. Trenér mi dal důvěru, tak se ji budu snažit splácet. Hlavně musíme vyhrávat.



V Jindřichově Hradci už jste se trochu naučil vyhrávat?

Je pravda, že jsem si tam trochu vyčistil hlavu a na měsíc vypadl z psychické deky. Snažím se pozitivní energii teď sem na kluky přenést.



Co vám bylo řečeno, když jste odcházel před měsícem z Budějovic?

Proti mě hrály statistiky, které nebyly dobré. Očekávalo se, že budu dávat góly. Navíc nejsem hráč Motoru, což byl také faktor, který byl proti mě. Prostoru na ledě jsem dostával hodně a bylo jasné, že se něco s týmem musí udělat. Měl jsem nabídky k odchodu, ale pořád jsem cítil, že jsem nesplatil důvěru, která ve mě byla vložena. Proto jsem sám vedení klubu nabídl, že půjdu na měsíc do Jindřichova Hradce, abych se chytil. Jsem rád, že to takhle dopadlo a jsem zase zpátky. Budu se teď snažit důvěru splatit lépe než v první části.



Byl velký rozdíl mezi první a druhou ligou?

Druhou ligu znám, protože jsem ji hrál už ve dvaceti letech. Až potom jsem se dostal přes první ligu až do extraligy. Skok je to samozřejmě obrovský. Ve druhé lize kluci trénují až po práci. Pro mě bylo dobré, že jsem prakticky neslezl z ledu a hrál jsem všechny přesilovky. Dostal jsem se do určité psychické pohody, ale to musím potvrdit také tady v Budějovicích. Rozdíl to ale byl určitě velký.



Byla na stadionu v Jindřichově Hradci tradičně velká zima?

Zima tam je, ale o to je tam kvalitnější led. Tady v Budějovicích je velká hala, chodí hodně lidí a led je pak prostě špatný. Zase si zvykám na oraniště. Prvních deset minut to jde, ale pak je to špatné. Ale na druhou stranu je to pro oba týmy stejné.