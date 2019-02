České Budějovice – Dvěma góly se výrazně podepsal pod vítězství hokejistů ČEZ Motoru ve WSM lize v Mostu (4:3). Útočník Miloslav Čermák (29 let) po svém letním příchodu ze Slavie začíná plnit to, co od něj trenéři čekali. Především důraz v soupeřově brankovišti a z toho pramenící góly. Se sedmi trefami vede aktuální střeleckou tabulku svého týmu, který čeká ve středu duel s Kadaní (17.30).

Miloslav Čermák | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

V Mostu jste vyhráli těsně 4:3. Asistent trenéra Martin Štrba se vyjádřil v tom duchu, že výsledek byl tentokrát lepší než výkon. Souhlasíte s ním?

Má pravdu. Z naší strany to skutečně nebyl zrovna ideální výkon. Ale tři body máme, což je důležité.



Čím to je, že se vám podobné hodnocení často opakuje především při venkovních zápasech?

Venku se do toho většinou dostaneme až ve druhé třetině. Což je samozřejmě špatně. Začátek zápasu by měl vypadat jinak. Snažíme se pro to udělat maximum. Máme společné rozcvičky, ale pořád to není ono. Možná máme v hlavách, že přijedeme k tabulkově slabšímu soupeři a tolik se na začátky utkání nesoustředíme. Potom nám to utíká. Pracujeme na tom, ale zatím to není ideální. Od utkání s Kladnem, které se nám po všech stránkách povedlo a náš výkon gradoval, jde naše hra zápas od zápasu níž a níž. Na tom musíme zapracovat a něco udělat jinak.



Po dvou třetinách jste v Mostu vedli 3:2 a zdálo se, že těsné vedení kontrolujete. Čím to, že byl nakonec závěr zápasu tak dramatický?

Domácím se povedlo vyrovnat, ale Tomáš Nouza nám naštěstí v oslabení vedení rychle vrátil. Místo toho, abychom hru měli pod kontrolou, tak jsme se klepali, aby soupeř v závěru nevyrovnal. Kuba Suchánek tam v poslední minutě zachraňoval na brankové čáře. Nebylo to z naší strany vůbec přesvědčivé a báli jsme se o výsledek až do konce.



Na druhou stranu je dobré, že dokážete bodovat, i když se vám herně tolik nedaří.

Výsledky jsou důležité. Ale pro nás musí být důležitá i předvedená hra. Máme také patřičný kus štěstí, protože dáváme docela šťastné góly. To se ale může rychle otočit. Měli bychom být rádi, že body získáváme, a jít štěstí více naproti.



Vám osobně se začalo střelecky dařit. Alespoň z tohoto pohledu panuje spokojenost?

Začátek sezony byl z mé strany pomalejší. Doma jsme hráli dobře, ale srážely nás venkovní zápasy. Teď se trošku ustálily lajny. S klukama jsme si na sebe více zvykli a začalo mi to tam trochu padat. Nejsou to nějaké krásné góly, ale i takové se počítají. Pro nás je důležité, že vyhráváme, ale hra není optimální.



Čeká vás domácí zápas s Kadaní, která se také pohybuje v suterénu prvoligové tabulky. Očekáváte podobný duel jako v Mostu?

Hrajeme doma a samozřejmě je velký rozdíl, když tady přijde pět a půl tisíce lidí, zatímco v Mostu jich bylo tři sta dvacet. Musíme si vážit toho, že na nás chodí tolik lidí a hrát pro ně dobrý hokej. Aby je to bavilo a padaly góly. Kadaň je nepříjemný a hodně nevyzpytatelný soupeř. Má kádr, který by měl hrát v tabulce výš. Na ledě soupeře jsme vyhráli 2:1, ale byl to urputný hokej, který očekávám i tady. Chce to dát dva rychlé góly a pak se bude hrát lépe. Věřím, že bychom měli vyhrát. Uděláme pro to všechno.