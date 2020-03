Po sedmi letech se pod Černou věží zase bude hrát hokejová extraliga. Mužstvo ČEZ Motoru České Budějovice, které se o tento mimořádný úspěch zasloužilo a vyhrálo první Chance ligu, nám svýma očima představil jeden z jeho členů zkušený útočník Matouš Venkrbec.

Hokejisté ČEZ Motoru slaví postup do extraligy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

BRANKÁŘI

Marek Dvořák (18 let)

Pohodář. Myslím, že to bylo vidět i v jeho prvním a dosud posledním zápase proti Porubě. Zvládl důležitý post třetího brankáře v tréninku. Ve dvou by se to zbývajícím dvěma klukům těžko zvládalo.