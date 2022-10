Ultimátum ze strany vedení klubu znělo jasně. V případě, že Motor Západočechy neporazí, bude to znamenat Modrého konec ve funkci. A dlouho to vypadalo, že si zkušený kouč skutečně bude muset hledat nejbližší letecký spoj za oceán. Jeho oslabený tým (mimo hru jsou marodi brankář Hrachovina, kapitán Gulaš a trio obránců Percy, Hovorka a Doudera) totiž ještě v polovině zápasu prohrával 0:2.

Ale domácí dokázali skóre srovnat, hodně divoké prodloužení branku nepřineslo, a tak rozuzlení přinesly až samostatné nájezdy. Devět exekutorů nebylo úspěšných, rozhodl až domácí lídr Lukáš Pech. A zachránil tím pozici svého kouče. „Klobouk dolů před klukama. Bojovali a hráli jako tým. Pár hráčů je polozraněných, přišli za mnou a řekli, že půjdou hrát. Nebylo to lehké, spadli jsme na 0:2, bojovností a urputností jsme ale zápas obrátili. V penaltách to bylo hop, nebo trop, ale nám se to povedlo. Do ruky to vzal kluk, který je jedním z našich lídrů, dělá fantastickou práci jak na ledě, tak v kabině,“ ocenil Jaroslav Modrý Pechův přínos pro mužstvo.

Trenér Modrý tak bude u týmu i nadále pokračovat. „Byla splněna podmínka, že tým musí utkání s Plzní vyhrát. Způsob, jakým byla prezentována, nebyl samoúčelný. Představenstvo klubu dospělo na svém jednání k závěru, že výsledky mužstva neodpovídají jeho kvalitě. Jsme si dobře vědomi, že v devítizápasové šňůře porážek ale byla tři utkání, která skončila v základní hrací době remízou. V průběhu některých zápasů, třebaže prohraných, předvedlo mužstvo až vynikající výkony. Je tedy jasné, že jich je schopno,“ připouští generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Trenéra Motoru Modrého zachránil vítězný nájezd kapitána Lukáše Pecha

Na dlouhou sérii bez vítězství však vedení klubu nějak reagovat chtělo. „Rozhodli jsme se pro radikální vztyčení prstu. Věřili jsme, že tým je pouze pod čím dál těžší dekou, možnosti a kvalita týmu neodpovídají devítizápasové šňůře proher a potřebuje pro zvednutí hlavy silný impulz. Ukázalo se, že byl dostatečný a zafungoval. Někdo může namítat, že k vítězství došlo až díky desáté penaltě, tedy možná štěstí, ale i to je pro dobrý výsledek nezbytné a je nutné mu jít naproti. A s Plzní jsme mu naproti šli. Oceňuji způsob, jakým si tým v této složité situaci pro vítězství ze stavu 0:2 došel. Jednoznačně jsme chtěli body více než soupeř,“ je přesvědčen.

Zápas s Plzní mohl třeba Motor vyhrát, i kdyby k žádnému ultimátu nedošlo. „To samozřejmě nikdo neví a mohlo by se tak i stát. Nemáme křišťálovou kouli. Ale po desáté porážce v řadě by byl s největší pravděpodobností trenér Modrý odvolán, což nebylo to, co bychom chtěli. Chceme, aby trenér pokračoval ve své rozdělané práci a tým víc vyhrával, než prohrával. I když k některým jeho rozhodnutím máme výhrady. Komunikovali jsme o tom už po utkání v Liberci a v tomto směru došlo k určitým zlepšením. Věříme, že se nám podařilo nepříznivý vývoj sezony zlomit,“ přeje si.

Již v neděli čeká českobudějovický tým další náročná zkouška. V Budvar aréně přivítá obhájce posledních tří titulů Oceláře Třinec (17).