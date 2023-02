Dvě třetiny se hrál vyrovnaný hokej, byť jsme prohrávali už 0:3. Tento výsledek dění na ledě neodpovídal, ale domácí dokázali potrestat naše nedostatky v obraně a my naopak žádnou šanci nevyužili. Koncem druhé části se nám však během minuty a půl povedlo vstřelit tři góly, které pramenily z našeho sílícího tlaku. V závěrečné třetině už jsme byli lepší a odhodlanější uhrát tři body, které byly důležité pro naše konečné postavení v tabulce.

Dlouhodobou částí jste prošli s vyrovnanou bilancí deseti vítězství a stejného počtu porážek. Jak byste vaše dosavadní účinkování v krajské lize zhodnotil?

Začátek základní části byl relativně dobrý, možná i nad očekávání, neboť jsme před sezonou hodně oslabili. Pak přišla šňůra porážek, i když to byly většinou smolné zápasy, v nichž jsme prohráli třeba o gól. Klesli jsme ale až na deváté místo a rázem z toho pro nás byl boj o play off. Před Vánocemi jsme však vyhráli v Jindřichově Hradci a od té doby jsme až do konce základní části dokázali bodovat ve všech duelech, což nakonec znamenalo ve vyrovnané tabulce pátou pozici.

Čtvrtfinále play off krajské ligy

1. zápasy - pátek 17. února (19)

Samson ČB - Radomyšl

Milevsko - Strakonice

Hluboká - Veselí

Soběslav - Č. Krumlov

V prvním kole play off tím pádem narazíte na Soběslav, čili souseda v tabulce, který skončil těsně před vámi čtvrtý. Co tomu říkáte?

Domnívám se, že Soběslav je protivník, který by nám měl vyhovovat, protože chce hrát hokej. Navíc má pěkný stadion a na hokej tam chodí dost diváků. I podle postavení obou celků v tabulce by to měl být soupeř pro nás výkonnostně nejblíž, i když letošní ročník krajské ligy je hodně vyrovnaný. Možná má výhodu v tom, že bude hrát doma první a případně třetí rozhodující zápas, ale domnívám se, že je v našich silách přes něj přejít.

Co k tomu bude zapotřebí?

Stačí, kdy navážeme na výkony ze závěru základní části, kdy jsme třeba v posledních třech duelech vyhráli ve Veselí, obrali o bod první Samson a ve zmiňované dohrávce uspěli i na otevřeném kluzišti na Hluboké. Věřím, že se nám povedlo načasovat formu lépe než v předešlých sezonách. V nich se nám dařilo do Vánoc, ale pak jsme ztráceli a vypadli hned v úvodním kole play off.

Vaše mužstvo se před sezonou prošlo změnami. Omladilo, několik hráčů skončilo nebo odešlo jinam.

Tým jsme postupně doplnili především o mladíky z vlastních řad, kteří se museli takříkajíc ohrát a okoukat. Teď už si jednotlivé formace sedly, jsou docela vyrovnané, takže jsou síly rovnoměrně rozložené, což bereme jako plus.

Vstřelili jste 112 gólů, jen o tři méně než budějovický Samson, který si v tomto ohledu počínal nejlépe ze všech. To je slušná bilance.

Už jsem o tom hovořil, máme vyrovnané formace a všechny se na produktivitě podílí. Samozřejmě jsou tam i tací, kteří víc vyčnívají. Třeba Frederic Hackl skončil v kanadském bodování druhý hned za Martinem Hanzalem ze Samsonu a naznačil, že by mohl být v budoucnu lídrem. Pomohlo nám i to, že se vrátil po disciplinárním trestu omilostněný Josef Krcho, který se také postaral o plno bodů.

A co další opory?

Jsme rádi, že se po pěti letech bez hokeje znovu zapojil obránce Roman Štěrba. Kvalitního zadáka jsme po odchodu tří defenzivních hráčů potřebovali. Sice už není nejmladší, ale moc nám pomáhá svými zkušenostmi. A zmínit bych chtěl i nestárnoucího Jirku Vondřicha. Když bylo potřeba, projevil jako správný kapitán na ledě i v kabině. Ale jednotlivce nechci moc vyzdvihovat, protože celý tým táhl za jeden provaz a lajny se doplňovaly.

Pokud chce někdo uspět v play off, musí mít kvalitní brankáře. Jak jsou na tom s formou ti vaši?

Máme dva kvalitní gólmany, kteří se pravidelně střídali po domluvě se mnou i mezi sebou navzájem, takže mají odchytáno zhruba stejně. A oba odváděli velmi dobré výkony. Teď bude na mně rozhodnout, zda play off zahájí Pícha, nebo Spáčil. Ale to si zatím nechám pro sebe.

Základní část vyhrál favorizovaný Samson, na dalších medailových příčkách skončily Milevsko a Hluboká nad Vltavou. Jak tento fakt vnímáte?

Samson už nebyl tak dominantní jako v předešlých sezonách, což je možná i proto, že ne pokaždé nastupoval v optimálním složení a navíc se v sestavě točí hodně hráčů a další přibývají. A když chyběl jejich lídr Martina Hanzal, taky to bylo znát. Že jim dobře sekundovalo Milevsko a prakticky do posledního kola bojovalo o první místo, to mě nepřekvapuje. V závislosti na ambicích hodně posílilo, což jsme pocítili i my, kdy se do jejich dresu převlékl jeden z našich lepších obránců Svoboda, přišla tam i celá kvalitní lajna z univerzitního klubu Black Dogs. Třetím místem zaujala Hluboká, která má mladý kádr a těží i ze svého specifického hřiště pod širým nebem. Když tyto tři celky potvrdí roli favoritů a přejdou přes čtvrtfinále a nám se podaří vyřadit Soběslav, střetli bychom se právě se Samsonem, což by jistě bylo velice zajímavé. Ale na to teď nechceme myslet, musíme jít postupnými kroky a soustředit se na nadcházející sérii se Soběslaví.