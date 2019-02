České Budějovice – V hokeji pod Černou věží je zase o kousek jasněji. Parta kolem Radka Bělohlava se domluvila na spolupráci s občanským sdružením HC České Budějovice. Tato dohoda je jedním z klíčových prvků, aby společenství bývalých hráčů mohlo v jihočeské metropoli provozovat první ligu.

Trenér Motoru Radek Bělohlav | Foto: Deník/ Václav Pancer

„Domluvili jsme se na spolupráci s občanským sdružením HC České Budějovice," přikyvuje Bělohlav. „Spolupráce bude fungovat za předpokladu, že budou naplněny body, na kterých jsme se usnesli. A ty rozhodně nejsou nesplnitelné," ujistí jednatel společnosti. „Jedná se vlastně o pokračování něčeho, co tady v minulosti fungovalo."



Dohodu má s občanským sdružením HC ČB i druhý subjekt, který usiluje o první ligu. Tím je Motor České Budějovice, a.s. „To je pravda. Ale jednou z podmínek, je pronájem Budvar Arény a provozování hokeje v Českých Budějovicích, což splňujeme pouze my," připomíná Bělohlav fakt, že právě společnosti CB Hokej 2013 svěřila radnice do pronájmu Budvar Arénu.



Vyhráno však Bělohlav a jeho kolegové ještě nemají. Stále totiž neobdrželi z Mostu slíbenou prvoligovou licenci. A to je problém zcela zásadní.



Bělohlav však v žádném případě neztrácí nervy, přestože vedení mosteckého klubu posouvá podpis o prodeji licence den po dni. „Čekáme, až se z Mostu ozvou. Máme příslib, že smlouvu o prodeji podepíšou. Udělali jsme pro to maximum. Máme od druhé strany podpis na smlouvě o smlouvě budoucí. Víc pro to teď udělat nemůžeme," konstatuje Bělohlav, jenž si zatím nechce připustit variantu, že by HC Most nakonec smlouvu o prodeji licence nepodepsal. „Potom by za své jednání byli trestně odpovědní. Zatím jsme ale trpěliví my i naši partneři," tvrdí.



Pokus o získání bližších informací přímo u vedení HC Most skončil bohužel nezdarem. Mobilní telefony jednatele klubu Valerije Korola a manažera Bohumila Slavíčka byly buď nedostupné, nebo byl případný rozhovor ze strany volaného bleskově ukončen.



Na první ligu se ale chystá i Motor České Budějovice, přestože podle rozhodnutí rady města nebude moci využívat Budvar Arénu. Jak nám potvrdil manažer akciové společnost Jaroslav Brabec, jeho tým se sejde ve středu v Hokejovém centru Jaroslava Pouzara k premiérovému tréninku.



Mužstvo pod hlavičkou CB Hokej 2013 by mělo poprvé trénovat v neděli na ledě v Budvar Aréně.