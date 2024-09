Úvod Krajské ligy hokejistů přinesl zajímavé zápasy. Autorem vůbec první branky sezony nebyl paradoxně nikdo z úvodního utkání Strakonice - Veselí, ale až z derby Božetice - Milevsko. Ve Strakonicích přišel totiž první gól až po polovině zápasu, na milevském ledě, kde se začínalo o hodinu později, se již ve 3. minutě trefil Růžek.

Největší drama viděli fanoušci na strakonickém ledě. V utkání excelovali oba brankáři (Jakub Myslivec - Dominik Ludvík), rozhdnutí nepřineslo ani prodloužení, a tak se šlo hned v prvním zápase do nájezdů. Jediný proměnil hostující Kratochvíl a zajistil hostům druhý bod. Souboj posledního týmu dlouhodobé části z minulé sezony s jejím vítězem vyzněl jasně pro favorizované Milevsko. Božetice vyslaly do utkání pouze deset hráčů do pole, což nemohlo proti faoritovi stačit. Na píseckém ledě se odehrávalo mezi Radomyšlí a Hlubokou drama až do konce a nebyla nouze ani o vyloučení. Ač hosté ještě neměli k dispozici plnou sestavu, rozhodly v závěru duelu jejich zkušenosti.

HC Strakonice - Loko Veselí nad Lužnicí 1:2 sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 38. F. Andrle (R. Tintěra, O. Dlouhý) - 32. M. Bláha (R. Novotný, R. Benda). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Rozhodčí: Ondřej - Diviš, Dušek.

TJ Božetice - HC Milevsko 1934 0:18 (0:7, 0:3, 0:8)

Branky nahrávky: 3. J. Růžek (J. Suchan), 6. J. Březina (A. Řezáč, J. Suchan), 7. Y. Hrakholski (M. Přívozník, L. Pavlát), 14. J. Růžek (J. Březina), 14. P. Chocholoušek (M. Přívozník, Y. Hrakholski), 15. J. Janoch (M. Masopust, L. Pavlát), 17. F. Hubáček (Y. Hrakholski, M. Přívozník), 29. M. Masopust (J. Janoch, V. Krcho), 31. Y. Hrakholski (M. Přívozník, P. Chocholoušek), 35. J. Kohout (M. Masopust, L. Pavlát), 42. J. Březina (A. Řezáč, J. Suchan), 43. Y. Hrakholski (V. Krcho, P. Chocholoušek), 44. M. Masopust (V. Krcho), 51. J. Suchan (A. Řezáč, J. Březina), 51. P. Chocholoušek (Y. Hrakholski, J. Březina), 57. M. Přívozník (Y. Hrakholski), 59. J. Štekr (J.. Suchan, A. Řezáč), 60. P. Chocholoušek (Y. Hrakholski, M. Přívozník). Rozhodčí: Trnka - Koutenský, Loucký.

Sokol Radomyšl - Hluboká nad Vltavou Knights (2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Branky: 49. R. Volf (F. Bárta), 53. J. Urbanec (V. Studnička, J. Bárta) - 25. D. Arnold (M. Michel), 54. J. Miler (P. Škopek, J. Melichar), 57. K Vácha (R. Rákosník, E. Bahula), 57. M. Michel (D. Arnold, J. Melichar). Vyloučení: 4:8, navíc J. Bárta, F. Bárta /oba Radomyšl/, R. Rákosník J. Formánek /oba Hluboká/ 5 minut + do konce zápasu. Rozhodčí: Hamr - Velíšek, Hron.

Nedělní program: Střelci Jindřichův Hradec - HC Vimperk (17), Spartak Soběslav - Slavoj Český Krumlov (17)