České Budějovice – Odehrál svůj zatím nejlepší zápas v dresu Mountfieldu. Zkušený útočník Ladislav Kohn (37 let) v neděli proti Vítkovicím (6:5) otevřel skóre a navíc přidal ještě dvě asistence.

Sám hráč byl také po utkání spokojen. „Chtěli jsme dokázat, že umíme vyhrát dva zápasy za sebou, což se nám dlouhou dobu nepodařilo," pochvaluje si. „Přes týden jsme měli čas zapracovat, i když na konci zápasu už jsme znovu měli problémy. Utkání jsme ale zvládli a zpětně už se nikdo nebude ptát, jak jsme tři body získali," dodá.



Zápas měl podobný scénář jako nedávný duel se Zlínem. Rychlé vedení 3:0, ale potom ztráta koncentrace a soupeř se dotáhne na rozdíl jediného gólu. Tentokrát si ale Jihočeši vítězství naštěstí vzít nenechali. „Určitě to není nějakým podceněním soupeře. Spíše bych to viděl skutečně v určité ztrátě koncentrace. Začneme zbytečně vymýšlet nějaké věci, což se nám pak okamžitě vymstí. Z toho se musíme poučit a hrát pořád stejně až do konce šedesát minut," plně si uvědomuje.



Kohnova řada zaznamenala za pouhých osm minut zápasu tři góly a nasměrovala tak svůj tým k vítězství. „Měli jsme výborný pohyb, vybojovali jsme spoustu puků a vyhrávali jsme souboje v rozích. Z toho pak pramenily ty góly. Tlačili jsme se do branky. To bylo důležité," chválí si Kohn.



První gól zápasu dal zkušený útočník nenápadnou dorážkou Kotalíkovy střely. „Nebyl to žádný krásný gól. Střela na branku a následná dorážka. Důležitý byl ten náš tlak do branky," míní.



Po dvou nepovedených zápasech byla především pro psychiku mužstva důležitá už páteční výhra nad Slavií. „Ta byla hodně důležitá. Spoustu věcí jsme si vyříkali a na řadě věcí jsme zapracovali. Je to hodně na nás starších hráčích, abychom kabinu drželi v dobré pohodě, i když se třeba nedaří. Byli jsme na oba zápasy dobře připraveni a jsme rádi, že jsme je zvládli."



Kohn přišel původně na hostování do konce prosince. „Dohodli jsme na podmínkách i s Třincem a Láďa Kohn by u nás měl pokračovat do konce sezony," uvedl sportovní manažer Petr Sailer.