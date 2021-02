S českobudějovickým dresem se rozloučil nepovedeným zápasem s Mladou Boleslaví, který jeho tým prohrál hladce 2:6.

Jaké to bylo loučení?

Byl to jeden z nejhorších zápasů, které jsem tady zažil. Boleslav byla ve všem lepší. Strašně jsem se chtěl rozloučit výhrou a mrzí mě, jak to dopadlo. Navíc náš výkon rozhodně nebyl ideální. To mě štve.

Hned v první minutě jste nastřelil tyč. Byl to ten moment, který mohl utkání nasměrovat jinak?

Tam chyběl kousek. Asi by nám pomohlo, kdybychom šli do vedení. Pak jsme rychle inkasovali tři góly, hosté byli lepší a už nás k ničemu moc nepustili.

Zlomil se zápas hned v první třetině, kdy jste sehráli špatně dvě přesilovky a v té první jste dokonce inkasovali vedoucí gól?

Bylo to tak. Speciální formace rozhodují zápasy a byli jsme v nich horší. V přesilovkách jsme si nic nevypracovali. Až ve druhé třetině jsme jednu využili. Ale to byla jediná, ve které jsme něco trochu zahráli. Jinak to byla bída.

Nechyběla vám tentokrát i trochu větší zarputilost?

Chyběla, to je pravda. Spoustu zápasů jsme třeba prohráli, ale v zarputilosti a bojovnosti jsme byli lepší než soupeř. Víc jsme chtěli, ale chyběly nám góly a klid v zakončení. Ale dnes mi přišla Boleslav nejen lepší, ale bohužel i zarputilejší než my.

S Motorem jste se loučil po menší potyčce na trestné lavici. Nechtěl jste se alespoň a někým na závěr poprat?

Chtěl jsem, ale nikdo jiný se prát nechtěl. Všichni se jenom tak vzájemně drželi. Bylo to jen takové pošťuchování. Doufal jsem, že když už jsem nedal gól, tak že bych na závěr alespoň něco předvedl. Ale neklaplo to.

Pět minut před koncem pustila režie zápasu sparťanskou hymnu Tarzan Boy. Zaregistroval jste to, nebo to bylo dokonce na vaše přání?

Na přání to rozhodně nebylo, ale zaznamenal jsem to. Říkal jsem si, že je to oblíbená skladba i tady v Budějovicích (úsměv).

Jak celkově hodnotíte vaše působení v Motoru?

Skvěle. Trenérům jsem už poděkoval, že mi tady dali šanci, a rozloučil jsem se i s klukama. Budu na to vzpomínat moc rád. Super město i fanoušci. Chtěl bych jim poděkovat. I když nemohli na zápasy, tak jsem vnímal zprávy, které mi od nich chodily, nebo jsem je potkával před kabinou. Všichni byli strašně pozitivní a zprávy od nich mě nabíjely energií. Za to bych chtěl poděkovat jim i celé organizaci. Moc mi působení v Motoru pomohlo. Bylo to super.

Super to bylo, ale přece jen jste v osmnácti zápasech zažil jen pět výher, což je málo. Na to jste ze Sparty asi nebyl zvyklý.

Nebyl a nikdy jsem to takhle asi nezažil. Přesto to pro mě byla super zkušenost. Už když jsem přišel, tak jsem od prvního zápasu cítil, jak tým chce. Líbí se mi, jak je tady kabina semknutá. Klukům jsem poděkoval, jak mě přijali mezi sebe. Je tady perfektní parta a moc jsem si to užil. Jediné, co mi chybělo, byly lepší výsledky. Dával jsem si cíl, abychom byli na postupových příčkách do play off, když budu odcházet. To bohužel nejsme a z toho jsem trošku zklamaný.

Byl jste už v kontaktu se sparťanskými trenéry?

Volal mi sportovní manažer Sparty Jarda Hlinka, že se na mě těší a mám se hlásit na tréninku. S trenéry jsme spolu mluvili, když jsme hráli naposledy na Spartě.

Těšíte se na boj o titul, na který Sparta zbrojí?

Samozřejmě. Byl jsem druhý v Lize mistrů i ve finále extraligy. Nějaký pohár mi chybí a strašně rád bych ho chtěl letos vyhrát.

Když se pohybujeme v teoretické rovině, pokud by se vám po sezoně ozval s nabídkou Motor, přemýšlel byste o ní?

Ve Spartě mám smlouvu ještě na příští sezonu a teprve uvidíme, co bude. To je těžké teď nějak komentovat. Ale jak už jsem říkal, byl jsem tady spokojený, za to bych chtěl všem ještě jednou poděkovat.

Bilance v Motoru

Odehrané zápasy: 18

Góly: 7

Asistence: 8

Body: 15

Plus/minus: –4

Trestné minuty: 16

Přínos pro tým: rozdílový hráč