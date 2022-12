Strakoničtí hrají své utkání v sobotu od 17 hodin doma ve Vertiv aréně proti Českému Krumlovu. Domácí mají na kontě 18 bodů, osmý Krumlov 12, ale jedno utkání k dobru. Zápasy těchto týmů vždy patřily k ozdobám bojů o příčky nejvyšší, aktuálně však bojují oba celky o play off. Minulý víkend byla na programu hned dvě kola. Strakoničtí nejprve prohráli na Samsonech ČB 4:8, druhý den však po dobrém výkonu přehráli Veselí nad Lužnicí 5:4. To Český Krumlov odkládal duel na Hluboké a v neděli pak doma padl s Milevskem 4:5.

Hokejisty Sokola Radomyšl v neděli čeká cesta na Šumavu. Od 17 hodin začínají zápas ve Vimperku. Radomyšli patří v tabulce sedmá příčka se 17 body, Vimperk je devátý a bodů má deset. Domácí tedy musejí nutně naplno bodovat, aby se vrátili do boje o play off. Navíc chtějí napravit blamáž z minulého týdne, kdy dostali sedm branek na ledě posledních Božetic. To vše jim chtějí hráči Radomyšle překazit a naopak si polepšit v tabulce. Radomyšl o minulém víkendu nejprve prohrála v Soběslavi 3:5, v neděli pak doma přestřílela J. Hradec 8:2.

Ostatní víkendové duely KL: Veselí nad Lužnicí - J. Hradec (S, 17), Soběslav - Samson ČB (N, 17), Hluboká - Milevsko (N, 17).

1. HC Samson Č. Budějovice 11 10 0 0 1 66:23 30

2. HC Milevsko 1934 12 7 2 0 3 56:36 25

3. Spartak Soběslav 12 7 0 2 3 52:47 23

4. TJ Hluboká nad Vltavou 9 4 4 0 1 47:25 20

5. Loko Veselí nad Lužnicí 12 6 0 1 5 67:55 19

6. HC Strakonice 12 6 0 0 6 55:61 18

7. Sokol Radomyšl 12 5 1 0 6 55:59 17

8. Slavoj Český Krumlov 11 4 0 0 7 57:45 12

9. HC Vimperk 11 3 0 1 7 34:52 10

10. HC Střelci J. Hradec 12 2 0 4 6 33:59 10

11. TJ Božetice 12 1 1 0 10 44:104 5