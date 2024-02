/FOTOGALERIE/ Poslední kolo základní části Krajské ligy hokejistů určí dvojice pro čtvrtfinále play off. Strakoničtí již jistě skončí třetí, Radomyšl ještě může z osmého místa zaútočit na sedmé.

První únorový víkend přinese poslední kolo základní části KL ledních hokejistů. | Foto: Jan Škrle

S posledním kolem základní části hokejové krajské ligy již mírně roste nrvozita před play off. Za týden začne zcela nová soutěž a na tu se všchni chtějí pozitvně naladit. Nejlépe bodovými zisky v posledním kole.

Strakoničtí hokejisté nastoupí již v sobotu od 17 hodin na svém ledě proti suverénovi letošního ročníku z Milevska. Ten zatím ztratil jediný bod za výhru v prodloužení nad druhou Hlubokou, jinak prochází soutěží jak nůž máslem. Strakoničtí mají soupeři co oplácet, na jeho ledě padli vysoko 3:10. Do odvety však mohou jít s naprosto čistou hlavou. Mají jistotu třetího místa, které jim již nikdo nemůže sebrat. A na dálku budou Strakoničtí o víkendu sledovat, koho jim vývoj posledního kola přiřadí do čtvtfinále, zda to bude Jindřichův Hradec, nebo Soběslav.

Hokejisté Sokola Radomyšl si účast v play off zajistili po minulém kole a výhře v okresním derby právě nad Strakonicemi. V posledním kole mají dokonce ještě šanci posunout se na sedmé místo, ale to nemají ve svých rukách. Radomyšl jede na led posledních Božetic, které doma porazila 9:4, a při vší úctě k soupeři se výhra čeká i tentokrát. K posunu na sedmé místo by však v souběžně hraném duelu nesměl Vimperk doma uhrát žádný bod proti Soběslavi. Ať již dopadne poslední kolo jakkoliv, Radomyšl se ve čtvrtfinále utká s někým ze suverénní dvojice Milevsko - Hluboká.

Aktuální tabulka KL je ZDE.