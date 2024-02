/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dobře rozehraná sezona Krajské ligy skončila strakonickým hokejistům až příliš brzy. Ač byli po základní části lépe postaveni (3. místo) než Soběslav (6.), čtvrtfinálovou sérii play off vyhrál jejich soupeř 3:0, když ani třetí duel hráčům od Otavy nevyšel.

Nástup na utkání HC Strakonice - Soběslav. | Video: Jan Škrle

HC Strakonice - OLH Spartak Soběslav 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 40. Kovář, 53. Vráblík (Hollar) – 27. Slabý (Žákovský, Šimák), 33. Škoda (Pánek, Hák), 48. Slabý (Tržil, Pánek), 50. Slabý (Kanov), 54. Žákovský (Slabý), 59. Šimák (Žákovský). Rozhodčí: Marek Lukáš, Martin Matoušek — Filip Loucký, Jan Klimeš.

Sestavy - HC Strakonice: J. Myslivec (R. Špiler) - M. Zralý, F. Vaněček, D. Papež, M. Němec, D. Kovář - T. Stauber, R. Prušák, N. Vráblík, A. Řehoř, T. Hollar, L. Kantor, A. Mikeš, A. Novák, M. Přibyl, F. Andrle, J. Jiřinec, D. Babor, P. Lukeš, O. Dlouhý. OLH Spartak Soběslav: J. Baloun (D. Panský) - M. Duben, A. Čížek, V. Pánek, J. Kanov, T. Tržil, D. Šrubař - E. Himpan, O. Pánek, J. Škoda, D. Pauš, J. Šimák, M. Kučera, M. Hák, M. Bláha, M. Pěček, M. Novák, J. Žákovský, V. Slabý.

Až do poloviny poslední třetiny to byla bitva, ve které se mohly misky vah přiklonit na kteroukoliv stranu. Pak však dali hosté dva góly v rychlém sledu a tříbrakový rozdíl se v takovém duelu již jen těžko otáči. Strakonickým tedy nevyšel ani třetí duel play off a sezona tak pro ně končí před branami semifinále. Soběslav jde dál po výhře 3:0 na zápasy.

"Naše cesta sezonou končí, děkujeme všem za obrovskou podporu. Děkujeme všem našim skvělým fanouškům, váženým hráčům a všem, kdo jsou spojeni s naším milovaným hokejem ve Strakonicích. Sezona 2023/2024 nám sice nevyšla podle plánu, ale vaše podpora byla neuvěřitelná. Díky za každý společný okamžik v letošní sezoně a těšíme na tu další," loučí se Strakoničtí se sezonou na facebooku HC Strakonice.

Zdroj: HC Vimperk a Jan Škrle