Hokejová Krajská liga měla na programu 16. kolo a oba celky ze Strakonicka se představily na ledech soupeřů. Strakoničtí zajížděli na Hlubokou, Radomyšl k zápasu pravdy do Českého Krumlova.

Strakoničtí hokejisté inkasovali na Hluboké jedenáct branek.

Hluboká nad Vltavou – HC Strakonice 11:0 (6:0, 3:0, 2:0)

Branky: 2. Škopek (Arnold, Rom. Rákosník), 9. Nedorost (Hanzal, Ťoupal), 10. Rob. Rákosník (Arnold, Moudrý), 18. Arnold (Moudrý, Rob. Rákosník), 19. Hanzal (Formánek, Ťoupal), 19. Miler (Vácha, Dohnal), 31. Hanzal (Nedorost, Ťoupal), 34. Matys (Hanzal), 39. Nedorost (Moudrý, Hanzal), 52. Formánek (Hanzal, Matys), 60. Matys (Nedorost, Formánek). Vyloučení: 7:5 - navíc Arnold (Hluboká) 5+OK. Využití: 3:0. Oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hamr – Hron, Kopřiva.

Soupiska HC Strakonice: J. Myslivec — M. Zralý, F. Vaněček, D. Papež, D. Kovář — N. Vráblík, A. Řehoř, A. Mikeš, A. Novák, M. Přibyl, F. Andrle, T. Stauber, D. Babor, P. Lukeš.

Strakoničtí mohli před utkáním ještě přemýšlet o tom, že by se s Hlubokou popasovali o celkové druhé místo po základní části. Po první třeině na Hluboké se již hrálo pouze o čest. Strakoničtí cestovali k Winter game bez náhradního gólmana a pouze se čtyřmi beky a devíti útočníky. Domácí zcela potvrdili roli favorita, i když výsledek neodráží dění na ledě. Hluboká však proměnila prakticky vše.

Slavoj Český Krumlov – Sokol Radomyšl 4:6 (0:3, 1:1, 3:2)

Branky: 27. Anderle (Sumerauer, Klíma), 41. Vondřich (Krcho, Lukeš), 49. Anderle (Bednařík, Sumerauer), 50. Šťastný (Kutiš) – 2. J. Korytar (Lamač), 17. Hřebíček (Jungbauer), 17. Lamač (Maršík, J. Korytar), 22. J. Korytar (Lamač, Volf), 45. Lamač (Volf), 49. Gába (Slavík, Sýbek). Vyloučení: 8:5. Využití: 2:1. Rozhodčí: Jílek – Knor, Loucký.

Soupiska Sokola Radomyšl: Jak. Korytar (připraven O. Koryťák) - M. Hřebíček, L. Pavlát, P. Korytar, T. Maršík, L. Polák, T. Šipla - J. Sýbek, V. Brož, O. Gába, R. Volf, D. Jungbauer, Jan Korytar, D. Lamač, M. Novotný, J. Slavík.

Přímý souboj o osmé místo, které po základní části zaručuje účast v play off, lépe zvládli hokejisté Radomyšle. Ti stejně jako před týdnem doma proti Veselí vstoupili do utkání výborně a vytvořili si po první třetině náskok. V minulém utkání jej však neudrželi, z toho se poučili, a i když Krumlov dokázal snížit na 2:4, tým ze Strakonicka se vrátil ke čtyřbrankovému vedení a dotáhl utkání do vítězného konce. Ještě není hotovo, ale blíže nyní má k play off Rafomyšl.

V příštím kole dojde na derby Sokol Radomyšl - HC Strakonice. První vzájemný souboj této sezony vyhráli Strakoničtí 4:1.

