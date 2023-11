/FOTOGALERIE/ V dalším kole Krajské ligy zajížděli hokejisté Českého Krumlova do Písku k utkání s Radomyšlí. Čtyřikrát v utkání vedli, ale nakonec odjeli domů s prázdnou.

Hokejisté Radomyšle porazili Český Krumlov 5:4. Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Formánek

Sokol Radomyšl – Slavoj Český Krumlov 5:4 (2:2, 0:1, 3:1)

Branky: 6:41 D. Postl (R. Volf), 18:39 R. Volf (F. Šindelář), 40:36 L. Polák (D. Hohenberger, R. Volf), 48:35 D. Jungbauer (D. Košař, J. Slavík), 53:50 R. Volf (M. Velíšek, D. Hohenberger) - 2:07 F. Hakl, 13.30 F. Hakl (P. Korytar), 33:03 M. Klíma (L. Sumerauer), 46:21 L. Sumerauer A. Kozák, J. Krcho). Vyloučení: 5:5. Využití přesilovek: 1:0. Oslabení: 1:0. Rozhodčí: Vavruška – Tuháček, Mašek.

Lední hokejisté Radomyšle šli do utkání s Českým Krumlovem s pouhými třemi body na kontě. Ty získali ve čtvtém kole výhrou ve Vimperku. Pak přišla domácí porážka 2:5 s lídrem soutěže z Milevska a vysoká porážka 2:9 ve Veselí nad Lužnicí. Bylo tak třeba zastavit bodové ztráty a vrátit se zpět do boje o play off.

Český Krumlov však hrál tentokrát velice dobře a v průběhu utkání se dostal dokonce čtyřikrát do vedení. Vše se však začalo lámat uprostřed posledního dějství. Radomyšl nejprve srovnala v oslabení a pak využila přesilovku pět na tři a urvala všechny tři body.

V dalším kole čeká hráče Sokola Radomyšl okresní derby ve Strakonicích.

