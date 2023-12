/FOTOGALERIE/ Krajská liga ledních hokejistů má o víkendu na programu 12. kolo a oba celky ze Strakonicka v něm hrají na ledech soupeřů a oba v neděli od 17 hodin. Strakonice jedou k derby do Vimperka, Radomyšl na Hlubokou.

Hokejová Krajská liga pokračuje dalším kolem. | Foto: Jan Škrle

Hokejová KL o víkendu uzavře druhou třetinu základní části. Týmy ze Strakonicka mají zcela jiné starosti. Strakoničtí bojují o co nejlepší umístění v první čtyřce, Radomyšl o účast v play off. Víkendové zápasy mohou o mnohém napovědět.

Strakoničtí jedou k derby do Vimperka. Soupeři mají co oplácet, doma s ním prohráli 3:4, přestože 2:0 vedli. Ve Vimperku to znovu bude boj se vším všudy. Oba celky se navzájem výborně znají, oba budou mít v hledišti své bubeníky a čeká se skvělá atmosféra. V minulém kole Strakoničtí vyhráli 6:3 v Českém Krumlově a jedou tak do Vimperka dobře naladěni. Domácí mají naopak za sebou porážku v Hluboké nad Vltavou 2:5. Vzájemný duel Vimperka a Strakonic nikdy nemá favorita, ale vždy přinese velmi dobrý hokej.

Sokol Radomyšl zamíří na otevřenou ledovou plochu na Hlubokou. O výhře týmu z podzámčí v minulém kole již byla řeč, tři body brali i hráči Radomyšle, když vyhráli vysoko 6:1 v Soběslavi. Na Hluboké však favoritem nebudou, ale o to lépe se jim může hrát. V prvním vzájemném měření této sezony skončilo utkání na píseckém ledě 2:9. Sokolíci tak mají soupeři co oplácet. Navíc by jim byl každý bodík dobrý v boji o play off. Na dálku budou fandit i Strakonickým, aby odvezli všechny body z Vimperka.

Aktuální tabulku KL najdete ZDE.