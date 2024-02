/FOTOGALERIE/ Po krátké přestávce se znovu roztočí kola hokejové Krajské ligy. Nyní trochu netradičně v pátek, kdy startují první zápasy čtvrtfinále play off. Strakoničtí hostí na svém ledě Soběslav, Radomyšl cestuje do Milevska. Oba zápasy začínají v 19 hodin.

Startuje čtvrtfinále play off KL hokejistů. | Foto: Jan Škrle

Co se událo v osmnácti kolech základní části hokejové Krajské ligy, je v tuto chvíli zapomenuto. Startuje play off, což je naprosto nová soutěž. Žádné výsledky z dlouhodobé části neplatí a nemají žádnou váhu. Již čtvrtfinále play off se hraje na tři vítězné zápasy, a tak se mají fanoušci nač těšit.

Na domácím ledě začínají svou sérii hokejisté HC Strakonice. Jako třetí tým po dlouhodobé části přivítají Soběslav. V dlouhodobé části Strakoničtí tohoto soupeře porazili doma po boji 2:1, odveta na soběslavském ledě se pak stala jejich jasnou záležitostí. Na ledě soupeř zvítězili 10:1. To však nesmí hokejisty od Otavy ani na chvíli uchlácholit, teď to bude o něčem úplně jiném. Pořadatelé připravili pro fanoušky vloženou soutěž, ve které si může šťastlivec vystřelit deset tisíc korun.

Série se může protáhnout až na pět utkání. Jisté je, že se druhé hraje v neděli 18. února od 17 hodin v Soběslavi a třetí duel ve středu 21. února od 19 hodin ve Strakonicích. Případný čtvrtý zápas by se hrál v pátek 23. února od 19 hodin v Soběslavi a pátý pak hned v neděli od 17 hodin ve Strakonicích. Fanoušci však věří, že budou jejich hráči potřebovat k postupu co nejméně zápasů.

V podstatně složitější situaci půjdou do čtvrtfinálové série hokejisté Sokola Radomyšl. Do play off proklouzli z osmého místa, a tak na ně čeká suverén dlouhodobé části HC Milevsko. Oba vzájemné zápasy vyhrálo Milevsko, nejprve na ledě soupeře v Písku 5:2 a v odvetě doma 10:4. Čtvrtfinálová série startuje v pátek 16. února v 19 hodin v Milevsku, odveta se hraje na píseckém ledě v neděli od 19 hodin a třetí duel již v úterý 20. února od 19 hodin znovu v Milevsku. Případný čtvrtý duel by se hrál další pátek v Písku a rozhodující pátý opět v Milevsku v neděli 25. února.

Ostatní čtvrtfinálové dvojice: Hluboká nad Vltavou - Vimperk, Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec.