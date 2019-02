jižní Čechy – Republikové hokejové soutěže již odstartovaly prvními zápasy a o tomto víkendu se na jihu Čech rozběhne také krajská liga.

Radost na straně Písku, zklamání hokejistů David servisu. Tak vypadalo loňské finále. Kdo bude příštím vítězem krajské ligy? | Foto: Jan Škrle

Do soutěže je letos přihlášeno pouze jedenáct mužstev, každé z nich odehraje v základní části dvacet zápasů.

Z krajské ligy vystoupila Žirovnice a tým, který měl dle rozpisu proti Žirovnici hrát, bude mít volno. Loňského mistra Písek, který postoupil do druhé ligy, nahradí v krajské lize Sokol Radomyšl.

Osmička nejlepších po základní části si to rozdá v play-off o mistra krajské ligy. Ten pak bude mít právo usilovat v kvalifikaci o postup do druhé ligy. „O systému kvalifikace se rozhodne až v prosinci podle toho, kolik vítězů krajských lig bude chtít kvalifikaci vůbec hrát," připomíná Luděk Pavelka z krajského svazu.

Hlavním favoritem na krajského šampióna budou opět hokejisté českobudějovického David servisu. Klub by chtěl postoupit do druhé ligy a tomu odpovídá i posilování jeho kádru.

Z Mladé Boleslavi přišel ostřílený bek Josef Jindra. Přichází i Petr Zich, který vloni spolu s Jindrou působil v Jindřichově Hradci.

Do útoku tým David servisu získal Jana Trummera z prvoligového Motoru České Budějovice. Klub z krajského města posílil i na trenérské lavičce. Tým povede ze střídačky společně s Jiřím Fedurem bývalý dlouholetý reprezentant Rudolf Suchánek, jehož syn Rudolf mladší patří k nejproduktivnějším hráčům mužstva.

„Náš cíl je jednoznačný a s takovým kádrem snad ani nemůžeme mít jiný. Krajská liga je ale hodně kvalitní soutěž a jistě se najdou soupeři, kteří nám to budou chtít znepříjemnit," říká trenér Jiří Fedur a jmenuje především Milevsko, Veselí nad Lužnicí a Tábor, které považuje za hlavní rivaly.

Právě v Milevsku se hodně mluví o možném příchodu obránce Petra Gřegořka, se kterým jsou milevští funkcionáři v jednání. „Nejprve si musí vyřešit pracovní záležitosti. Jeho zapojení do mužstva přichází v úvahu až od října. Nic však není jisté," říká k možnému příchodu velké posily manažer Milevska Bedřich Rybák.

Hokejisté se těší na nově zrekonstruované zázemí zimního stadionu v Českém Krumlově, kde se hráči budou převlékat v nových šatnách. Klub uspořádá 8. listopadu turnaj krajských dorosteneckých výběrů, kterého se zúčastní družstva Jihočeského kraje, Prahy a Vysočiny. Při této příležitosti by mělo být nové zázemí českokrumlovského zimního stadionu slavnostně uvedeno do provozu.

Program 1. kola – Sobota: Strakonice – Humpolec, Milevsko – Soběslav, David servis – Vimperk, Veselí nad Lužnicí – Hluboká. Neděle: Český Krumlov – Radomyšl.