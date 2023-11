/FOTOGALERIE/ Krajská liga ledních hokejistů se o víkendu překlopila do své druhé poloviny základní části. Týmům ze Strakonicka se desáté kolo vůbec nepovedlo a nebrali v něm ani jeden bodík.

Hokejová Krajská liga pokračovala 10. koem. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Do odvetné části Krajské ligy vstupovali Strakoničtí ze čtvrtého místa tabulky, Radomyšl z osméno. Strakoničtí zajížděli na led souseda v tabulce do Veselí nad Lužnicí, kterého v úvodu sezony doma přestříleli 9:5. Začátek sezony zachytil tým od Otavy ve velmi dobré formě a soupeř se tak trochu rozkoukával. V průběhu soutěže se však výkonnost měnila a závěr první poloviny základní části měl tým od Lužnice lepší. A v tomto trendu se i odvíjela odveta. Sice to čtvrt hodiny před koncem utkání bylo stále hratelných 4:3, ale závěr patřil domácímu celku.

Loko Veselí nad Lužnicí - HC Strakonice 7:3 (1:0, 3:3, 3:0)

Branky: 10:05 J. Marcilis (R. Benda, J. Šťastný), 22:23 F. Bárta (J. Šťastný, D. Kovaříček), 25:19 J. Bárta (F. Bárta, D. Kovaříček), 32:41 J. Marcilis (J. Benda, R. Benda), 45:33 J. Mikeska (J. Bárta, J. Marcilis), 45:45 J. Marcilis (M. Klimeš, R. Benda), 51:41 D. Kovaříček (F. Bárta) - 21:14 A. Novák, 28:08 F. Vaněček (P. Šebesta), 35:47 P. Lukeš (O. Dlouhý). Vyloučení 11:5 (navíc Mikeš /ST/ 5 + do konce utkání).

Hokejisté Radomyšle nastoupili na domácím píseckém ledě proti Jindřichovu Hradci a Střelcům chtěli oplatit porážku 4:6 z úvodu sezony. Hosté však měli výbornou první desetiminutovku ve druhé třetině, vytvořili si v ní náskok, který si pak až do konce utkání udržovali.

Sokol Radomyšl - Střelci Jindřichův Hradec 5:3 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky: 12:11 J. Sýbek (J. Slavík, T. Maršík), 32:58 J. Sýbek (J. Slavík, M. Hřebíček), 51:30 O. Gába (M. Smetana) - 19:32 A. Bastl (M. Drbal, J. Egert), 24:01 A. Popelka (J. Punda, J. Egert), 25:56 M. Gurka (D. Košťál, F. Svoboda), 28:54 A. Popelka (F. Šimek), 54:08 V. Tržil (M. Drbal). Vyloučení: 8:6 (navíc Sýbek /D/ 5 + do konce utkání).

Aktuální tabulku nadete ZDE.