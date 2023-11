/FOTOGALERIE/ Deváté kolo uzavřelo první polovinu základní části Krajské ligy ledních hokejistů. Strakonickým patří čtvrté místo, Radomyšli osmé. O jejich postavení rozhodly dva výsledkově naprosto odlišné zápasy.

Hokejová KL pokračovala dalším kolem. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Strakoničtí hokejisté zamířili do Milevska zabojovat o slušný výsledek proti lídrovi tabulky. Ten však byl rezolutně proti a o osudu utkání prakticky rozhodl čtyřmi brankami v prvních osmi minutách utkání. Druhá třetina byla sice brankově vyrovnaná, ale v té třetí znovu dominovali domácí. Strakoničtí tak dostali na cestu desítku a v tabulce klesli na čtvrté místo za Veselí nad Lužnicí, které má lepší skóre.

Hráli jsme dobře, ale doplatili na vyloučení, hodnotil duel trenér Vilém Migl

HC Milevsko - HC Strakonice 10:3 (5:1, 2:2, 3:0)

Branky: 1:20 J. Suchan (J. Březina, D. Svoboda), 5:19 M. Přívozník (F. Januška, A. Řezáč), 6:43 V. Pouch (J. Suchan, D. Svoboda), 8:03 J. Březina (J. Suchan),17:18 J. Suchan (F. Januška, M. Janda), 35:40 V. Krcho (T. Vochozka, F. Hubáček), 37:48 J. Suchan (J. Březina, V. Pouch), 53:39 V. Pouch (J. Suchan, D. Svoboda), 54:39 V. Krcho (D. Svoboda, T. Vochozka), 56:39 J. Janoch (T. Vochozka, V. Krcho) - 11:37 P. Lukeš (O. Dlouhý, P. Šebesta), 27:45 P. Šebesta (O. Dlouhý, P. Lukeš), 39:10 P. Šebesta (O. Dlouhý, D. Kovář). Vyloučení: 6:6. Využití přesilovek: 1:1. Oslabení: 1:0. Rozhodčí: Lukáč - Loucký, Kubeš.

Hokejisté Sokola Radomyšl oproti svým kolegům ze Strakonic bojují ze všech sil o play off. Tentokrát hostili na svém píseckém ledě poslední celek tabulky z Božetic a měli posbírat tak trochu "povinné" body. To se podařilo. Domácí dvě třetiny šlapali, vytvořili si pětibankový náskok, ale v té třetí trochu polevili, a tak z toho byla oboustranná střelnice. Radomyšl se dostala na kýžené osmé místo tabulky, ale boj o play off bude ještě dlouhý.

Sokol Radomyšl - TJ Božetice 9:4 (2:0, 3:0, 4:4)

Branky: 2:56 A. Ženíšek (R. Volf, M. Novotný), 18:20 O. Gába (J. Sýbek), 30:58 O. Gába (D. Jungbauer, M. Hřebíček), 32:33 J. Sýbek (O Gába), 39:50 R. Volf (D. Hohenberger, T. Maršík), 47:09 D. Košař (J. Sýbek, O. Gába), 47:40 T. Maršík (A. Ženíšek), 56:39 A. Ženíšek (M. Novotný, T. Maršík), 57:46 O. Gába (D. Jungbauer, J. Sýbek) - 45:15 D. Šťastný (J. Urbanec, M. Straka), 49:43 J. Bednář (J. Urbanec, D. Šťastný), 57:34 T. Fencl (T. Adamec, M. Straka), 59:34 D. Šťastný (J. Brož, D. Bartůněk). Vyloučení: 2:3. Využití pesilovek: 1:0. Rozhodčí: Jílek - Ent, Hřídel.

Ostatnáí výsledky 9. kola: Veselí nsd Lužnicí - Český Krumlov 6:3, Soběslav - Vimperk 6:4. Jindřichův Hradec - Hluboká nd Vltavou 2:11.

Aktuální tabulka má tuto podobu.