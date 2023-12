/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga má na programu již 11. kolo a oba celky ze Strakonicka míří v neděli 3. prosince na ledy soupeřů. Strakoničtí bojují o co nejlepší postavení pro play off, Radomyšl o to, aby se mezi osm nejlepších vůbec dostala.

KL ledního hokeje: HC Strakonice - Slavoj Č. Krumlov 6:4 (2:2, 3:2, 1:0). | Foto: Jan Škrle

Po deseti kolech Krajské ligy patří strakonickým hokejistům čtvrtá příčka tabulky se ziskem 18 bodů. Tři ztrácejí na třetí Veselí nad Lužnicí a tři mají k dobru na dvojici Soběslav - Jindřichův Hradec. Sokol Radomyšl je aktuálně osmý ze ziskem devíti bodů. Jeden ztrácí na sedmý Vimperk a jeden má k dobru na devátý Český Krumlov. Souboj o osmé místo pro play off tedy ještě slibuje drama.

Strakoničtí začali odvetnou polovinu základní části vysokou porážkou 3:7 ve Veselí nad Lužnicí. Přitom ve 25. minutě byl stav ještě 4:3 a utkání otevřené. Jeho závěr však patřil domácí Lokomotivě. Nyní v neděli nastoupí Strakoničtí na ledě Českého Krumlova. Ten bojuje o play off a jeho výkony šly v posledních zápasech nahoru. Medvědi dokonce v minulém kole zvítězili ve Vimperku 4:3 v prodloužení a vrátili se do hry o play off. "Rádi bychom ze závěrečných tří zápasů v tomto kalendářním roce posbírali devět bodů," uvedl po výhře ve Vimperku asistent renéra Č. Krumlova Vilém Migl. Strakonické tak čeká v Českém Krumlově pořádná šichta. Pikatní na tomto souboji bude i to, že současný trenér Krumlova Kamil Šťastný stál v první polovině základní části na střídačce Strakonic.

Hokejisté Radomyšle zajíždějí do Soběslavi a rádi by alespoň částečně nahradili ztrátu z minulého kola, kdy doma podlehli Jindřichovu Hradci 3:5. A každý bod v boji o play off je důležitý. Soběslav však je na zápas pořádně nažhavená, v minulém kole nehrála, utkání v Hluboké nad Vltavou se odkládalo. V roli favorita půjde do utkání domácí Spartak, ale dopředu se v této soutěži nedá vůbec nic předjímat.

Aktuální tabulku soutěže najdete ZDE.