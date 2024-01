/FOTOGALERIE/ Krajská liga ledních hokejistů finišuje základní část. Na programu je 16. kolo a oba celky ze Strakonicka hrají v neděli od 17 hodin na ledech svých soupeřů v tabulce. Strakoničtí v Hluboké nad Vltavou, Radomyšl v Českém Krumlově.

Strakoničtí hokejisté mají Hluboké co oplácet, doma s ní padli 1:5. | Foto: Jan Škrle

Tři kola před koncem základní části je tabulka zajímavě zamotaná. Strakoničtí ještě mohou ze třetího místa zaútočit na příčku druhou, ale musejí hledět i pod sebe, aby je nedohnalo Veselí nad Lužnicí. Sokol Radomyšl to má jasné, jeho cílem je play off a to vede pouze přes bodové zisky.

Pikantní souboj se hraje v neděli 21. ledna v Hluboké nad Vltavou. Strakoničtí naskočí na led týmu, který je čtyři body před nimi. Hokejové počty jsou jasné, pokud chce tým od Otavy ještě zabojovat o druhé místo, musí vyhrát, nejlépe za tři body. Naopak, pokud prohraje, druhé místo zůstane v nedohlednu. Strakoničtí mají svému soupeři co oplácet, na začátku listopadu s Hlubokou doma padli 1:5. V tomto kalendářním roce Strakoničtí zatím šlapou, doma porazili J. Hradec 5:3 a v minulém kole vyhráli v Soběslavi dokonce 10:1. Ale ani Hluboká střelecky nezahálí. Před týdnem porazila Český Krumlov 14:2 a nyní v pátek v dohrávce 10. kola Soběslav 10:1. Oba týmy jsou tedy střelecky dobře naladěny a můžeme čekat brankové hody.

Hokejisté Radomyšle nastoupí taktéž v neděli od 17 hodin na ledě souseda v tabulce. V Českém Krumlově se utkají se soupeřem, se kterým bojují o play off. Český Krumlov má výhodu nejen v domácím prostředí, ale i dvou bodů navrch. Počty jsou zde tedy také jasné. Pokud Radomyšl vyhraje, bude sahat po play off, porážka může znamenat konec nadějí. První vzájemné utkání na píseckémm ledě, kde hraje Radomyšl svá utkání, domácí vyhráli 5:4. V minulém kole oba soupeři svým soupeřům podlehli, Radomyšl doma Veselí nad Lužnicí 2:5, Český Krumlov v Hluboké nad Vltavou 2:14. V neděli se dá čekat boj o každou píď českokrumlovského ledu.

Aktuální tabulka má tuto podobu.