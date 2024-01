/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga měla na programu 15. kolo. V závěru základní části Strakoničtí stále bojují o druhé místo, Radomyšl pak o vstup do play off.

Strakoničtí hokejisté slaví další vítězství. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Sparak Soběslav - HC Strakonice 1:10 (1:2, 0:4, 0:4)

Branky a nahrávky: 13. Žákovský (Slabý, Kanov) - 8. Jiřinec (Dlouhý), 19. Vráblík, 22. Přibyl (Kantor), 28. Přibyl (Novák, Andrle), 33. Novák (Andrle, Přibyl), 34. Zralý (Babor, Andrle), 44. Dlouhý (Papež, Andrle), 48. Kovář (Dlouhý), 50. Dlouhý, 58. Kovář (Dlouhý, Němec). Vyloučení: 5:6. Využití přesiloek: 0:1. Oslabení: 0:1. Rozhodčí: Vokoun - Koutenský, Knor.

Soupiska HC Strakonice: Myslivec - Zralý, Papež, Kovář, Němec - Vráblík, Řehoř, Kantor, Mikeš, Hradský, Novák, Přibyl, Andrle, Jiřinec, Babor, Dlouhý, Prušák.

Strakoničtí pokračovali v dobrých výkonech. Domácí s nimi dokázali držet krok pouze v první třetině, pak již to byl koncert hostů. Pět bodů si připsal Ondra Dlouhý za 2+3, čtyřmi nahrávkami se zapsal do kanadského bodování Filip Andrle. Strakoničtí se stále drží bod za druhou Hlubokou, ta však má zápas k dobru, když dohrává duel se Soběslaví.

Vimperští hokejisté trápili lídra na jeho ledě, nakonec padli o jedinou branku

Sokol Radomyšl - Loko Veselí nad Lužnicí 2:5 (2:0, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Slavík (Jungbauer, Sýbek), 13. Slavík (Maršík, Pavlát) - 22. Novotný (F. Bárta, Krampl), 24. Bláha (J. Bárta, Pechlát), 25. J. Bárta (Pechlát, Krampl), 35. Marcilis (Klimeš, Benda), 43. Kadlec (Pechlát, Bláha). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Rozhodčí: Vavruška - Velíšek, Loucký.

Soupiska Radomyšle: Jakub Korytar - Smetana, Hřebíček, Polák, P. Korytar, Maršík, Pavlát, Velíšek - Sýbek, Hohenberger, Gába, Volf, Jungbauer, Jam Korytar, Novotný, Rod, Slavík.

Hokejisté Radomyšle bojují o vstup do play off a každá domácí ztráta dvojnásob bolí. Navíc tentokrát začali duel skvěle a vypadalo to po první třetině na body. Necelých pět minut druhého dějství však veškerou předchozí snahu smazalo. Soupeř výsledek otočil a dokráčel si pro tři body on. Radomyšl tak tři kola před koncem základní části ztrácí na osmý Český Krumlov dva body a na sedmý Vimperk čtyři. Do Českého Krumlova zamíří v dalším kole.

Aktuální tabulku najdete ZDE