/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga neúprosně míří do závěru základní části. O víkendu je na programu 15. kolo a oba celky ze Strakonicka čekají souboje se soupeři z Táborska.

Krajská liga pokračuje 15. kolem. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Čtyři kola před koncem základní části hokejové Krajské ligy je stále o co hrát. Na čele je sice odskočené Milevsko, které může o první místo pro play off přijít asi jen náhodou, mimo dění je poslední celek Božetic, ale všichni ostatní hrají o co nejlepší pozice pro play off.

Z týmů ze Strakonicka do bojů 15. kola zasáhnou nejprve hokejisté Sokola Radomyšl. Ti přivítají v sobotu od 19 hodin na svém píseckém ledě Lokomotivu Veselí nad Lužnicí. Domácí hrají o každý bod, který by je vrátil zpět na pozice zaručující play off. Výhra za tři body by jejich naděje hodně posílila, ale jednoduché to mít nebudou. Hráči Veselí nd Lužnicí mají ze čtvrtého místa ještě v dohledu Strakonice a navíc chtějí napravit vysokou porážku 2:7 z Hluboké nad Vltavou, která byla třetí v řadě (předtím 2:7 v Soběslavi a 3:6 doma s J. Hradcem). Radomyšl však má také co napravovat, porážka v Milevsku se sice dala asi čekat, ale předtím prohrál Sokol doma s Vimperkem 1:4 v boji o play off.

V podstatně lepší situaci jsou hokejisté HC Strakonice. Aktuálně jim patří třetí bříčka tabulky se ztrátou jediného bodu na druhou Hlubokou (ta však má ještě zápas k dobru). Na čtvrté Veselí mají k dobru šest bodů. Strakoničtí v neděli zajíždějí na led Spartaku Soběslav, který se chce oklepat s vysoké porážky 2:7 v Českém Krumlově. Při další bodové ztrátě by se navíc mohla Soběslav dostat na hranu play off, ač je aktuálně pátá. Strakoničtí jsou z minulého kola dobře naladěni výhrou 5:3 nad Soběslaví a rádi by si připsali další bodíky.

Ostatní zápasy 15. kola: Milevsko - Vimperk (S, 17), Hluboká - Český Krumlov (N, 17), J. Hradec - Božetice (N, 17.15).

