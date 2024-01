/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dvěma zápasy odstartovalo v sobotu 6. ledna 14. kolo hokejové Krajské ligy a do obou zasáhly celky ze Strakonicka. Tým od Otavy udolal soupeře z Jindřichova Hradce, Radomyšl na ledě lídra neměla moc šancí.

HC Strakonice - Střelci Jindřichův Hradec. | Video: Jan Škrle

HC Strakonice - Střelci Jindřichův Hradec 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Vráblík (Lukeš), 31. Dlouhý (Kantor), 33. Novák, 54. Stauber (Dlouhý, Jiřinec), 54. Vráblík (Zralý, Přibyl) – 15. Štrajt (Šimek, Košťál), 30. Štrajt (Šimek, Košťál), 59. Košťál (Popelka, Heřmánek). Rozhodčí: Novotný — Lutovský, Lang. Přihlíželo 337 diváků.

Sestava HC Strakonice: J. Myslivec — D. Papež, M. Zralý, M. Němec, D. Kovář — M. Přibyl, N. Vráblík, A. Řehoř, T. Stauber, L. Kantor, A. Mikeš, P. Hradský, A. Novák, F. Andrle, J. Jiřinec, D. Babor, P. Lukeš, O. Dlouhý.

Strakoničtí stále bojují o třetí či lepší místo tabulky po základní části. V utkání s Jindřichovým Hradcem šel sice do vedení dvakrát soupeř, ale od poloviny zápasu kralovali domácí a čtyřmi brankami výsledek otočili, když se trefili i v přesilovce a oslabení. Skvělý start do závěrečné části základní části, jen škoda, že budou trenéři do konce sezony postrádat zraněné M. Hrubého a P. Šebestu.

HC Milevsko - Sokol Radomyšl 10:4 (4:0, 3:1, 3:3).

Branky a nahrávky: 2. Suchan (Vochozka), 4. Svoboda (Kohout), 16. Janoch (V. Krcho), 18. Blažek (Chocholoušek, Januška), 26. Suchan (Kohout, Svoboda), 29. Vochozka (Březina, Kohout), 38. Březina (Suchan, Vochozka), 46. Kohout (Přívozník, Januška), 48. Březina (Vochozka, Suchan), 49. Pouch (Krcho, Janoch) – 35. Hřebíček (Sýbek, Jan Korytar), 51. Smetana (Šuhaj, Novotný), 54. Sýbek (Slavík), 55. R. Volf (Polák, Smetana).

Sestava Radomyšle: I. Svoboda (O. Koryták) - M. Hřebíček, M. Smetana, L. Polák, P. Korytar, T. Maršík - J. Sýbek, O. Gába, R. Volf, D. Jungbauer, J. Korytar, J. Šuhaj, M. Novotný, T. Rod, J. Slavík. Rozhodčí: Hamr - Bušta, Hron. Přihlíželo 40 diváků.

Domácí začali pěkně od podlahy a otevřeli skóre již ve druhé minutě. Do první přestávky si vytvořili čtyřbrankový náskok a nebylo co řešit. Za rozhodnutého stavu polevili a v závěrečné desetiminutovce hráči Radomyšle výsledek alespoň trochu korigovali. Tým ze Strakonicka tak musí dál bojovat o prodloužení sezony v play off.

