Hokejová KL: Strakonice hostí Hradec, Radomyšl míří na led lídra soutěže

/FOTOGALERIE/ Po kratší vánoční přestávce se první lednový víkend znovu roztočí kola hokejové Krajské ligy. Rychle se blíží play off a půjde o každý bodík. Strakoničtí bojují o co nejlepší postavení v první čtyřce, Radomyšl o play off.

Po přestávce pokračuje hokejová Krajská liga. | Foto: Jan Škrle