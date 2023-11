Strakoničtí po velmi dobrém rozjezdu do sezony v závěru první poloviny začali ztrácet, a tak je bodově dohnala Lokomotiva Veselí nsd Lužnicí, která je třetí díky lepšímu skóre. Týmy na prvním (Milevsko) a druhém místě (Hluboká) jsou v této sezoně zbytku soutěže více či méně výkonnostně odskočeny. A právě Veselí nad Lužnicí bude sobotním soupeřem Strakonic.

Na začátku sezony Strakoničtí v domácí Dudák aréně tohoto soupeře přestříleli 9:5, když dávali po dvou brankách Natan Vráblík a Matěj Přibyl. Oba v tomto utkání posbírali po třech kanadských bodech. Odveta ve Veselí však bude diametrálně odlišná. Veselí hraje v posledních týdnech ve velmi dobré formě a v minulém kole porazilo Český Krumlov 6:3. Naopak Strakoničtí prohráli vysoko 3:10 na ledě lídra tabulky v Milevsku. Do utkání ve Veselí nad Lužnicí již nepovede strakonické hokejisty trenér Kamil Šťastný. Ten po vzájemné dohtě s vedením klubu u týmu skončil a na jeho post se posunul dosavadní asistent Luboš Krupka.

Hokejisté Sokola Radomyšl se v závěru první poloviny soutěže posunuli na osmé místo, které by na koci soutěže znamenalo play off. Cesta k němu však ještě bude trnitá. Začít by ji měli hráči domácím duelem s Jindřichovým Hradcem, který začná v sobotu v 19 hodin na píseckém ledě. Na ledě soupeře hokejisté Rdomyšle prohráli 4:6, když vedli 2:0 a 3:2. Necelých deset minut před koncem byl stav 4:4, ale v závěru utkání domácí rozhodli dvěma brankami.

V tabulce má Jindřichův Hradec na šestém místě o tři body více a je tedy na dostřel. Hráči Radomyšle přivezli v minulém kole "povinné" tři body z ledu Radomyšle a výhru by rádi potvrdili i na svém ledě. Zvláště v situaci, kdy jsou hráči soupeře zdecimovaní po domácí vysoké porážce od Hluboké nad Vltavou 2:11.

Ostatní zápasy 10. kola: Hluboká - Soběslav (S, 11), Milevsko - Božetice S, 17), Vimperk - Český Krumlov (N, 17).

Aktuální tabulku najdete ZDE.