/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga se svým sedmým kolem překlopí do druhé třetiny dlouhodobé části. Tabulka se začíná přesně ve své polovině rozdělovat. Celky ze Strakonicka čekají těžké zápasy.

Krajská liga: HC Vimperk - Sokol Radomyšl. | Video: Zdeněk Formánek

Po první třetině Krajské ligy ledního hokejistů jsou na tom oba celky ze Strakonicka naprosto odlišně. HC Strakonice patří v aktuální tabulce soutěže druhé místo, když na vedoucí Milevsko ztrácí dva body. Naopak Sokol Radomyšl je na přesposledním devátém místě s bilancí jedné výhry a pěti porážek.

Strakoničtí hokejisté otevřou druhou třetinu dlouhodobé soutěže v sobotu 4. listopadu od 17 hodin soubojem s Hlubokou nad Vltavou. Jde o přímý souboj o druhé místo tabulky. Strakoničtí zatím ztratili pouze tři body po zbytečné domácí porážce s Vimperkem a pokud chtějí nahánět vedoucí Milevsko, musejí proti týmu z podzámčí zabodovat. Hluboká je však v této sezoně velice silným soupeřem. Tým posílili někteří hráči z bývalého suveréna KL Samsou České Budějovice a prim hrají především Martin Hanzal a David Nedorost. Strakoničtí fanoušci se mohou těšit na pořádnou hokejovou bitvu.

Na domácím ledě v Písku nastoupí i Sokol Radomyšl, ale až v neděli od 18 hodin. Pokud chce Radomyšl i letos zasáhnout do bojů o play off, na nic jiného než na výhru nad Českým Krumlovem nemůže pomýšlet. Oba celky mají špatný rozjezd do sezony, a tak by je mohla případná výhra nakopnout. Hokejisté Radomyšle by to po výprasku 9:2 ve Veselí nad Lužnicí potřebovali jako sůl. Krumlov sice v minulém kole doma padl s Hlubokou nad Vltavou, ale trenéři již byli s výkonem svých hráčů spokojenější než v předchozích zápasech. Zápas tedy slibuje další zajímavou bitvu.

Zbyé zápasy 7. kola: Milevsko - Veselí (S, 17), Jindřichův Hradec - Vimperk (S, 18.15), Soběslav - Božetice (N, 17).