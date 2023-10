/FOTOGALERIE/ První třetinu základní části uzavřela Krajská liga ledních hokejistů. Strakoničtí slaví páté vítězství a jsou druzí v tabulce. Naopak Radmyšl popáté v sezoně padla a zůstává na předposledním devátém místě.

Strakoničtí hokejisté slaví další vítězství. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

HC Strakonice - Spartak Soběslav 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 9:18 P. Šebesta (P. Lukeš, O. Dlouhý), 39:58 M. Přibyl (A. Mikeš) - 38:03 D. Pauš (V. Máca, D. Šrubař). Vyloučení: 6:5. Bez využití. Rozhodčí: Hamr - Lang, Hron.

Strakonické hokejisty musí mrzet zbytečná domácí porážka s Vimperkem. Všechny ostatní zápasy vyhráli. Proti Soběslavi to vždy bývají obrovské bitvy a nejinak tomu bylo i tentokrát. Domácí gólman Jakub Myslivec i soběslavský Jakub Baloun neprodyšně uzavřeli vrata svých branek. Nakonec se z těsné výhry radovali domácí hokejisté, když jim tři body vystřelil dvě vteřiny před koncem druhé třetiny Matěj Přibyl. Celek od Otavy se tak pevně usadil na druhém místě tabulky.

Veselí nad Lužnicí - Radomyšl 9:2 (2:1, 4:1, 3:0)

Branky: 13:00 J. Marcilis (R. Benda, R. Krampl), 16:09 J. Marcilis (R. Novotný, R. Benda), 28:50 J. Benda (R. Novotný, R. Benda), 37:28 R. Novotný (J. Bárta, F. Bárta), 38:03 J. Marcilis (R. Benda, J. Benda), 38:47 J. Pechlát (J. Mikeska, R. Krampl), 44:06 R. Benda (M. Vlach, R. Krampl), 45:39 J. Bárta, 59:25 D. Kovaříček - 1:51 T. Rod (M. Mikeska), 33:50 D. Jungbauer (V. Brož, T. Maršík). Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. Rozhodčí: Matoušek - Knor, Mohyla.

Dlouho to nevypadalo na tak vysokou porážku. Radomyš až do 13. minuty vedla a ještě tři minuty před koncem druhé třetiny to bylo pouze o branku. Domácí však poté za minutu a půl nastříleli tři góly a to hosty zlomilo. Zůstávají tak s jedinou výhrou na kontě předposlední.

Ostatní výsledky: Vimperk - Milevsko 2:8, Český Krumlov - Hluboká 3:6, Božetice - Jindřichův Hradec 4:6. Tabulka má tuto podobu.

V dalším kole hrají Strakoničtí znovu doma a hostí v sobotu od 17 hodin v souboji o druhé místo Hlubokou nad Vltavou. Radomyšl hostí v neděli od 18 hodin na svém ledě Český Krumlov.