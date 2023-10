/FOTOGALERIE/ Ve druhém kole Krajské ligy ledních hokejistů na sebe narazily týmy, které v úvodním duelu zvítězily. Na strakonickém zimním stadionu se odehrávala hodně otevřená bitva.

KL ledního hokeje: HC Strakonice - Slavoj Č. Krumlov 6:4 (2:2, 3:2, 1:0). | Foto: Jan Škrle

HC Strakonice – HC Slavoj Český Krumlov 6:4 (2:2, 3:2, 1:0).

Branky a nahrávky: 7. Kantor (Kovář), 16. Kantor (Zralý, Novák), 21. Dlouhý (Hrubý), 31. Mikeš (Novák), 32. Dlouhý (Němec, Hrubý), 48. Novák (Kantor, Mikeš) – 5. Svěchota (Sumerauer), 20. Lamač (Šuhaj), 30. Hakl (Lamač, Kadlec), 38. Sumerauer (Šuhaj, Machálek). Vyloučení: 3:5. Využití přesilovek: 1:0.

Sestavy – Strakonice: Myslivec – Hrubý, Němec, Kovář, Zralý, Vaněček, Řehoř – Přibyl, Dlouhý, Šebesta, Novák, Mikeš, Kantor, Hradský, Jiřinec, Babor. Český Krumlov: Spáčil (Pícha) – Fučík, Korytar, Hakl, Berný, Lamač – Machálek, Kozák, Sumerauer, Šuhaj, Andrle – Kadlec, Svěchota, Gallistl.

„Důležitá výhra, která se vůbec nerodila lehce,“ hodnotil utkání pro klubový web strakonický trenér Kamil Šťastný a pokračoval: „Soupeře jsme svou laxností několikrát vrátili do zápasu, což nás stálo spoustu sil a zbytečně jsme se až do konce obávali o výsledek. Jsme rádi, že se nám podařilo vstoupit do sezony výsledkově lépe než loni. To nám snad dá více klidu na další práci.“

Strakoničtí hokejisté otevřeli sezonu kanonádou, po dvou třetinách bylo hotovo

„Hrálo se na skvělém ledě, fanoušci vytvořili skvělou kulisu. Dle mého názoru jsou v tomto ohledu Strakonice nejvíce hokejovým městem v kraji. Ještě jako hráč jsem ve Strakonicích vždy moc rád hrál a upřímně hráčům Strakonic závidím kvalitní led, hezký stadion a skvělé fanoušky,“ začal hodnocení utkání asistent krumlovského trenéra Miroslav Lukeš a pokračoval k utkání samotnému: „Od první minuty se hrál svižný a bruslivý hokej, který přinášel hodně šancí na obou stranách. Pravděpodobně se hokej musel divákům líbit, ale jeho kvalita, především co se obranné fáze týká, byla někdy až neuvěřitelně nízká. Taktické i individuální chyby se vyskytovaly snad v každém druhém střídání. Takový hurá hokej určitě hrát nechceme a každou přestávku jsme si to připomínali, ale na led jsme to nedokázali přenést. Výsledek byl 6:4 pro Strakonice, ale klidně to mohlo dopadnout obráceně, nebo také například 9:9. Já osobně jsem ze zápasu zklamaný a věřím, že v dalších zápasech budeme hrát takticky i individuálně výrazně lépe.“